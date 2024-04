Cóż za słowa o ligowym trenerze! Ekspert nie gryzł się w język, ma bardzo dobitną opinię

- Jeśli nie zdarzy się w końcówce jakiś kataklizm, Jagiellonia obroni fotel lidera – mówi nam w długiej rozmowie Kazimierz Węgrzyn. W piątkowy wieczór białostoczanie zagrają z mającą jeszcze medalowe aspiracje Pogonią Szczecin, później jednak czekają już na nich rywale wyłącznie z dużo niższych miejsc: Stal, Korona, Piast i Warta. Takie mecze – zwłaszcza z drużynami walczącymi o utrzymanie nie są łatwe, ale…

– Jagiellonia świetnie sobie radzi z presją towarzyszącą jej pozycji w tabeli – uważa Kazimierz Węgrzyn. - Nauczyła się wygrywać, a przede wszystkim – gra najładniejszą, najlepszą, najbardziej efektowną piłkę – podkreśla nasz ekspert, najwięcej zasług w tej materii przypisując trenerowi „Dumy Podlasia”. - Trener jest najważniejszy w zespole, ma klucz i wizję do drużyny – zauważa ogólnie, a potem już bardzo konkretnie komplementuje Adriana Siemieńca.

Cóż za słowa o ligowym trenerze! Kazimierz Węgrzyn nie gryzł się w język, ma bardzo dobitną opinię

- Trafił na grupę dobrych, głodnych sukcesu piłkarzy, ale… trzeba to umieć wykorzystać, dobrze taką grupą zarządzać. Siemieniec robi to świetnie – Węgrzyn przywołuje najpierw kompetencje zawodowe najmłodszego szkoleniowca w ekstraklasie. Ale też odwołuje się do jego… osobowości. - Nie ma jeszcze nazwiska, ale wielkie atuty w postaci swej naturalności, otwartości i szczerości. To nie jest „gracz”: to jest facet, który zawsze jest prawdziwy: w szatni i poza nią! - dzieli się z „Super Expressem” swą jasną i dobitną opinią.

To właśnie tymi cechami charakteru Adrian Siemieniec – zdaniem Węgrzyna – „kupił” sobie zaufanie podopiecznych. Dzięki temu, mimo pojedynczych wpadek (porażka w Zabrzu czy u siebie z Cracovią), idą „w ciemno” za jego wskazówkami. - Jest dla nich świetnym drogowskazem! Zawodnicy Jagi zauważyli, że nawet jeśli zdarzą się im potknięcia, warto w ten wyznaczony przez niego kierunek wierzyć. I idą za swym przewodnikiem, zapewne do złota! - kończy rozmówca „SE”.

Początek meczu Jagiellonia – Pogoń w ramach 30. kolejki ekstraklasy w piątek o godz. 20.30 na stadionie miejskim w Białymstoku. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD.

i Autor: GRAFIKA SE Marcin Podziemski