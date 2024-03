i Autor: cyfrasport Szymon Marciniak

Najlepszy, ale czy bezbłędny?

Dostało się Szymonowi Marciniakowi tuż przed świętami, bomba prosto między oczy. Powinien to przemyśleć przy świątecznym stole?

We wtorek w dalekiej Gruzji prowadził barażowe starcie gospodarzy z Grecją, dające im historyczny awans do finałów EURO. 120 minut plus seria rzutów karnych – spora dawka wysiłku. W sobotę Szymon Marciniak zjawił się w Gliwicach, by rozstrzygać starcie Piasta ze Śląskiem. Choć to tylko ekstraklasa, lekko nie było, a pomeczowy komentarz trenera gliwiczan, Aleksandara Vukovicia, rozjemca chyba powinien sobie wziąć do serca.