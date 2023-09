Fatalna seria Pogoni, czwarta porażka z rzędu. Obrywa się prezesowi klubu [WIDEO]

Dariusz Dziekanowski przed klasykiem Ekstraklasy Legia - Widzew. To co obnażają mecze pucharowe wystarcza na ligę

Obie drużyny przystąpiły do meczu po porażkach w poprzedniej kolejce, a Pogoń po trzech z rzędu. Portowcy ruszyli do przodu, a dużą chęć do gry miał Kamil Grosicki powołany pierwszy raz przez selekcjonera Fernando Santosa do kadry na najbliższe mecze. Ale nie zawsze chęci szły z jakością. Grosik rwał się do wszystkiego, włącznie z wybijaniem rzutów wolnych, choć wydawało się, że niektóre powinien egzekwować lewonożny Vahan Biczachczjan. Impet Pogoni spadł i coraz lepsze sytuacje stwarzało Zagłębie. W 22 min. głową z bliska strzelał Tomasz Pieńko, ale Bartosz Klebaniuk świetnie obronił.

21- letni bramkarz zawalił Pogoni kilka ostatnich meczów, więc każda udana interwencja jest mu potrzebna do odzyskania pewności siebie i równowagi. Na Pogoń spadają same nieszczęścia, bo w Lubinie kontuzji doznało dwóch kolejnych piłkarzy – Danijel Loncar i Joao Gamboa. Obaj opuścili boisko. W 68 min. Pogoń pokazała w końcu trochę jakości, ale zabrakło skuteczności. Po świetnym dośrodkowaniu Leo Borgesa, głową strzelał najlepszy snajper Portowców Koulouris, ale nieznacznie chybił. W 78. min nastąpiło rozstrzygnięcie. Po rzucie rożnym głową strzelał Bartosz Kopacz, a próbujący ratować sytuację Klebaniuk wybił piłkę już zza linii bramkowej. Kibice Pogoni musieli przełknąć kolejna gorzka pigułkę i dają wyraz coraz większego niezadowolenia dla władz klubu, skoro wywiesili transparent podczas meczu wyjazdowego na stadionie w Lubinie.

- "Miał być rozwój, jasne cele. Dla Was jednak to za wiele. Ciągle ciężko, wszędzie koszty. Palisz Mroczek wszystkie mosty" - takie słowa skierowali do prezesa Jarosława Mroczka. Pogoń wygląda na boisku coraz gorzej, ale trudno żeby było inaczej skoro w ostatniej przerwie letniej sprzedała trzech kluczowych piłkarzy – Sebastiana Kowalczyka, Mateusza Łęgowskiego i Damiana Dąbrowskiego. Ten ostatni był dzisiaj jednym z wyróżniających się piłkarzy „Miedziowych”.

