Ivi Lopez już po operacji kolana! Raków pokazał zdjęcie gwiazdy, "Dziękuję za wsparcie"

El Magico czuje się dobrze

Pech gwiazdy Rakowa rozegrał się w Arłamowie podczas Sparingu z Puszczą Niepołomice. Po jednej z akcji Hiszpan upadł na murawę. Następnego dnia przeszedł rezonans i okazało się, że zerwał więzadła krzyżowe. Władze Rakowa poinformowały w mediach społecznościowych, że zawodnik jest już po zabiegu. "Ivi Lopez po 1,5 tygodnia przygotowań do zabiegu przeszedł udaną operację kolana - czytamy we wpisie mistrza Polski. - El Magico czuje się dobrze i przesyła pozdrowienia dla wszystkich kibiców. Ivi Lopez czekamy na ciebie! Wracaj szybko do zdrowia! - dodały klubowe media.

Wróci silniejszy

Wpis opublikował także Ivi Lopez. "Minęło kilka długich dni oczekiwania na operację, ale nadszedł ten dzień. Na szczęście wszystko poszło dobrze. Teraz koncentruję się na regeneracji, aby wrócić silniejszym niż kiedykolwiek. Dziękuję wszystkim za wyrazy sympatii - napisał Hiszpan.

Może liczyć na wsparcie ukochanej

Piłkarz otrzymuje dużo wsparcia. Wpis opublikowała także jego ukochana Sheyla Felguera. "Dziękuję wszystkim za wsparcie i troskę o niego. Bardzo doceniamy wszystkie uczucia, którymi go obdarzacie w tym trudnym i skomplikowanym czasie. Teraz czas odpocząć i wyzdrowieć. Wiem, że poradzisz sobie świetnie i wkrótce wrócisz do robienia tego, co kochasz najbardziej. Jesteś moim mistrzem Ivi" - napisała Hiszpanka.

