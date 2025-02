Śląsk zaczyna walkę o przetrwanie w ekstraklasie. To na ten duet liczą we wrocławskim klubie, sprawdzą się?

Jorge Felix oszukał obronę Śląska

W pierwszej połowie podopieczni Słoweńca dwa razy dali się zaskoczyć przez gliwiczan. Najpierw Erik Jirka dośrodkował z prawej strony na pole karne, gdzie sprytem wykazał się Jorge Felix. Hiszpan wymanewrował obronę gospodarzy i zdobył bramkę. To był sygnał ostrzegawczy dla wrocławian, którzy też mieli swoje okazje. Świetnie na prawej stronie pokazał się Mateusz Żukowski. Po dynamicznej akcji zagrał na pole karne. Wydawało się, że musi paść gol. Tyle że Jakub Świerczok nie wykorzystał znakomitej sytuacji. Nie trafił w piłkę.

Rafał Leszczyński z koszmarnym błędem, co on zrobił?!

Piłkarze Śląska popełnili niebawem kolejny błąd. Stracili bramkę po tym, jak rozgrywali sobie piłkę przed polem karnym. W końcu Jehor Macenko zagrał do Rafała Leszczyńskiego i z niedowierzaniem obserwował, jak futbolówka wpada do bramki! Bramkarz Śląska również był w szoku. Był wściekły, bo źle się zachował. Chciał przyjąć piłkę, ale ta podskoczyła i zatrzymała się w bramce ostatniej drużyny ekstraklasy. Trudno wytłumaczyć Leszczyńskiego z tej koszmarnej pomyłki. On sam nie mógł uwierzyć w to, co się stało. - Piłka w siatce. To jest potworny błąd. Mówiliśmy, że Śląsk nie może sobie pozwowalać na błędy. A tutaj potężny, potężny błąd Rafała Leszczyńskiego - ocenił Marcin Rosłoń, komentator Canal+ Sport.

Jakub Świerczok nie tracił wiary

Gospodarze po tym ciosie zdołali się podnieść. Jakub Świerczok zrehabilitował się za wcześniejszą zmarnowaną okazję. Strzelił gola, który dał nadzieję na drugą połowę. - Musimy robić swoje niezależnie od tego jaki jest wynik. W drugiej połowie strzelimy wyrównującą bramkę i będziemy dążyć do zwycięstwa - zapowiadał napastnik Śląsk w przerwie zawodów w Canal+ Sport.

Zamiast wyrównania padł trzeci gol dla Piasta

Po przerwie Piast mógł podwyższyć wynik, ale świetnie zachował się bramkarz Leszczyński, który wybronił uderzenie rywala z bliska. Gospodarze próbowali, ale to pod ich bramką robiło się gorąco. Znów Jorge Felix sprawdził czujność golkipera wrocławian, ale ten tym razem nie dał się zaskoczyć. Groźny był po prawej stronie Erik Jirka, którego strzał minął bramkę Leszczyńskiego. Jednak Śląsk nie zdołał doprowadzić do wyrównania. Zamiast tego stracił trzecią bramkę. Jorge Felix ponownie zakręcił obrońcami gospodarzy i wyłożył piłkę do Andreasa Katsantonisa, który technicznym uderzeniem przypieczętował wygraną.

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:3

Bramki:

0:1 Jorge Felix 14. min, 0:2 Jehor Macenko 25. min (sam), 1:2 Jakub Świerczok 44. min, 1:3 Andreas Katsantonis 85. min

Żółta kartka:

Gerstenstein (Śląsk)

Sędziował: Daniel Stefański. Widzów: 9744

Śląsk: Rafał Leszczyński - Łukasz Gerstenstein (75, Tommaso Guercio), Serafin Szota, Jehor Macenko, Marc Llinares - Mateusz Żukowski, Peter Pokorny (64, Tudor Baluța), Petr Schwarz, Piotr Samiec-Talar (75, Assad Al-Hamlawi), Sylvester Jasper (64, Arnau Ortiz) - Jakub Świerczok

Piast: Frantisek Plach - Tomas Huk, Miguel Nobrega, Miguel Munoz, Akim Zedadka (64, Igor Drapiński) - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (78, Tihomir Kostadinov), Jorge Félix - Michał Chrapek (86, Oskar Leśniak), Andreas Katsantonis

Śląsk odpowiada jeszcze przed przerwą! Jakub Świerczok z golem kontaktowym! 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/H0gzCBGPNM pic.twitter.com/22iHAkqM9b— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 3, 2025