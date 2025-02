To będzie nowa rola Lukasa Podolskiego w Zabrzu? Deklaracje padały już wcześniej, teraz są konkrety

Wielka draka po błędzie Gabriela Kobylaka. Co zrobił bramkarz Legii?! [WIDEO]

To tam wybiera się Imad Rondić. Widzew traci gwiazdę, ale zalicza transferowy rekord w XXI wieku

To się porobiło!

Śląsk zaczyna walkę o przetrwanie w ekstraklasie. To na ten duet liczą we wrocławskim klubie, sprawdzą się?

Interesująca jest już analiza najbliższego przeciwnika Piasta, dokonana przez Vukovicia. - Przypomnę, że rok temu Śląsk w tym momencie sezonu był na pierwszym miejscu. To pokazuje, jak cienka jest granica między bardzo dobrym a bardzo słabym wynikiem takiej samej drużyny -podkreślał serbski szkoleniowiec gliwiczan. Wrocławianie po osiemnastu meczach mają na koncie ledwie 10 „oczek” i jawią się jako główny kandydat do spadku.

Aleksandar Vuković pojechał na maksa!

- Nie ma jednak mowy, by była to drużyna słabsza – powiedzmy – od Cracovii, która jest w czubie tabeli – zaskakuje opinią Vuković. - „Plusem” dla drużyn znajdujących się w takiej sytuacji, jak Śląsk jest w Polsce to, że zazwyczaj punktują dużo lepiej, niż wszyscy się spodziewają. I tak będzie wiosną z wrocławianami – utrzymuje trener Piasta. Zwraca przy tym uwagę na „nowe rozdanie” na ławce szkoleniowej rywali.

- To szkoleniowiec z regionu, który znam, z bardzo uznaną marką, CV, warsztatem i potencjałem, by sporo zmienić na dobre – komplementuje Słoweńca Ante Šimundžę opiekun gliwiczan. - Jego zatrudnienie świadczy o tym, że we wrocławskim klubie zdają sobie sprawę z tego, iż sezon jeszcze trwa i wiele jeszcze można zmienić – zaznacza. I przywołuje swoją własną wizję polskiej ekstraklasy. - Zaczyna się gra na całego w lidze może nie najsilniejszej, ale jednej z najciekawszych obok Ligi Mistrzów! - odpala niespodziewanie.

Duże osłabienia w drużynie Aleksandara Vukovicia

We Wrocławiu w jego zespole nie zagra pauzujący za czerwoną kartkę kapitan i filar gliwickiej defensywy Jakub Czerwiński. Nie będzie też Arkadiusza Pyrki – młodzieżowego reprezentanta kraju, który na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu… nie został zabrany na zimowe zgrupowanie do Hiszpanii!

- Na pewno nie będzie brany pod uwagę na mecz ze Śląskiem. I niewiele wskazuje, żeby to się zmieniło w trakcie całej rundy. Bardziej wchodzą w grę inne rozwiązania, jak transfer, ale ja w to nie wnikam – Vuković z dużym dystansem komentował sprawę bocznego obrońcy, który latem będzie mógł odejść z Gliwic za darmo. A na brak zainteresowania w Polsce nie narzekał (Legia, Raków).

Nowe atuty Piasta Gliwice

Gotowi do wejścia na boisko są dwaj nowi gracze Piasta słowacki skrzydłowy Erik Jirka i francuski obrońca Akim Zedadka. Ten ostatni przyszedł z francuskiej Ligue 1, choć od długiego czasu nie grał w niej w szeregach Lille. - Akim dołączył do nas w trakcie przygotowań. Z tego powodu – i z racji jego ostatnich doświadczeń - może potrzebować trochę czasu na dojście do optymalnej dyspozycji – wyjaśnia Aleksandar Vuković.

- Nie chcę nakładać na niego presji oczekiwań tylko z tego tytułu, że grał w lidze wyżej notowanych – dodaje „Vuko”, sięgając do własnych refleksji z lat minionych. - Przeżyłem już przyjazdy do Polski zawodników przyjeżdżających z jakichś superlig, a mających spore problemy w ekstraklasie. Z kolei wyróżniającymi się postaciami w polskiej lidze stawali się ludzie grający w innych krajach na niskim poziomie.

Początek meczu Śląsk – Piast Gliwice w ramach 19. kolejki rozpocznie się na Arenie Tarczyński we Wrocławiu w poniedziałek o godz. 19.00. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5.

📋 Wyjściowa XI Niebiesko-Czerwonych na pierwszy mecz w 2025 roku! 🔵🔴©️ Fero Plach z opaską kapitańską✨ Akim Zedadka i Erik Jirka z debiutami🧱 Miguelowa para w obroniePo zwycięstwo! 🔜 #ŚLĄPIA pic.twitter.com/ibBpsa4KZp— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) February 3, 2025

