Minionych kilkadziesiąt godzin było bardzo emocjonujących dla Jagiellonii. W czwartkowy wieczór białostoczanie „przyklepali” awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Dzień później poznali rywali w tej fazie rywalizacji. W pierwszej połowie marca (6 i 13.03.) zagrają dwumecz z Cercle Brugge o prawo gry w ćwierćfinale. Optymistycznie wynik tego losowania skomentował między innymi Zbigniew Boniek.

- Europejskie puchary to zawsze wyjątkowa przygoda i pod względem atrakcyjności każdy z możliwych rywali miał swoje plusy. Nie chcę oceniać, czy trafiliśmy lepiej czy gorzej. To nie jest koncert życzeń. Po prostu wylosowaliśmy Cercle Brugge i teraz zrobimy wszystko, aby jak najlepiej się przygotować i awansować dalej – to był „gorący” komentarz Adriana Siemieńca do wyników losowania.

Adrian Siemieniec mówi o kłopotach mistrza

To jednak – patrząc na terminarz – bardzo odległa przyszłość! Po drodze białostoczan czeka jeszcze – licząc od tyłu – domowe spotkanie z GKS-em Katowice (2 marca), ćwierćfinał Pucharu Polski w Warszawie z Legia (26 lutego), a już dziś – wspomniana potyczka z Cracovią. Trener mistrzów Polski nie kryje, że kłopotów przed starciem z „Pasami” mu nie brak.

- Mamy pewne problemy po ostatnim meczu, głównie z powodu wysokiego poziomu agresji przeciwnika. Niestety, sędzia pozwolił na bardzo twardą grę, co odbiło się na naszym zespole. Ostateczne decyzje co do składu podejmiemy tuż przed meczem – stwierdził Siemieniec, cytowany przez klubowe media. Zaznaczyć trzeba koniecznie, że przed końcem 1. połowy kontuzji doznał Michal Saček.

Jagiellonia zrobi KROCZEK w kierunku fotela lidera?

Trener Jagiellonii przypomniał także, że Cracovia w ostatnim czasie była bardzo niewygodnym rywalem dla jego podopiecznych. Dwukrotnie w minionym roku wywiozła z Podlasia komplet punktów (3:1 w kwietniu i 4:2 w sierpniu). - Z punktu widzenia analizy na pewno przyjrzę się dwóm ostatnim meczom z trenerem Dawidem Kroczkiem, bo oba zakończyły się naszą porażką. Warto przeanalizować tamte spotkania, aby lepiej przygotować się do niedzielnego starcia – zaznaczył Adrian Siemieniec.

- My też się rozwijamy i jesteśmy dziś w innym miejscu niż wtedy, więc mam nadzieję, że to przełoży się na lepszy wynik – dodał opiekun mistrzów Polski, który tym razem w długą podróż zabrał swój zespół… pociągiem. - To opcja szybsza i bardziej komfortowa – wyjaśnił. - A my, wobec tak krótkiej przerwy między naszymi meczami (65 godzin - dop. aut.) musimy zrobić wszystko, aby jak najlepiej zoptymalizować regenerację.

Początek meczu 22. kolejki między Cracovią a Jagiellonią w niedzielę o godz. 14.45 w Krakowie na stadionie przy ul. Kałuży. Transmisja w Canal+ Sport 3.

