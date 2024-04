Jakub Piotrowski nie zwalnia tempa, kolejny gol, idzie na rekord. "Jego nic nie przeraża, nie pęknie na robocie"

To nie jest typ piłkarza, który zagra na pół gwizdka

Piotrowski zachwycił nie tylko w lidze bułgarskiej, ale także w reprezentacji Polski podczas barażów, których stawką był awans na EURO. - To solidny zawodnik - powiedział Roman Kosecki w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - Dobrze patrzy się na jego grę. Mam wrażenie, że on na boisku stara się wycisnąć maksimum. To nie jest typ piłkarza, który zagra na pół gwizdka. Jest twardy, zdecydowany, nieustępliwy. Jest w nim duży potencjał. Dostrzegam podobieństwa do Wojtka Kowalczyka - zaskoczył.

Dla selekcjonera taki piłkarz to skarb

Na czym miałoby polegać to podobieństwo? Były kadrowicz tak to uzasadnił w rozmowie z naszym portalem. - Kowal” nie przejmował się klasą rywala - wyjaśnił Kosecki. - Wychodził na boisko i robił swoje. Bawił się grą. Niezależnie od tego, na jakim grał stadionie. U Piotrowskiego widzę takie samo podejście. To jest dobre nastawienie. Jego też nic nie przeraża. Dla selekcjonera taki piłkarz to skarb. Wie, że ma zawodnika, który nie pęknie mu na robocie, że wykona zadane. Wyjdzie i będzie zasuwał. Zostawi na boisku serducho - podkreślił były kapitan reprezentacji Polski.

