Kamil Grosicki zwrócił się do żony we wzruszających słowach. Ważna chwila dla Dominiki Grosickiej

Kamil Grosicki może w tym sezonie pochwalić się bardzo dobrymi wynikami – w 31 meczach w PKO BP Ekstraklasie strzelił 11 goli i zanotował 7 asyst, co miało niebagatelny wpływ na wyniki Pogoni Szczecin w tym sezonie. Obecnie Pogoń Szczecin zajmuje 3. miejsce w tabeli, ale wciąż pewna medalu nie może być – do rozegrania zostały jeszcze trzy kolejki, a Lech Poznań traci ledwie 2 punkty do „Portowców”. Grosicki jednak nie samą piłką żyje, a rodzina jest dla niego bardzo ważna, o czym nie raz sam mówił. Okazuje się nawet, że żona piłkarza miała wpływ na jedną z niedawnych... boiskowych decyzji! Dzisiaj natomiast, czyli 13 maja, Dominika Grosicka obchodzi 35 urodziny. Z tej okazji piłkarz Pogoni zabrał ukochaną w wyjątkowe miejsce i złożył jej piękne życzenia.

Romantyczny wpis Kamila Grosickiego skierowany do żony

Dominika Grosicka cieszy się niemałą popularnością – na Instagramie śledzi ją ok. 150 tys. osób. Jak sama o sobie pisze, zajmuje się makijażem, bardzo ważna jest dla niej także aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się. To właśnie z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się, jak piękna żona Kamila Grosickiego spędzała urodziny.

Grosicki udostępnił na Instagramie zdjęcie z restauracji i złożył żonie piękne życzenia – Żono moja najdroższa, życzę Ci dużo zdrowia, miłości i wiary w siebie. Pamiętaj, że zawsze jestem przy Tobie i możesz na mnie liczyć – napisał piłkarz. Okazało się jednak, że nie tylko na kolację mogła liczyć Dominika Grosicka.

Żona piłkarza Pogoni na swoim profilu pokazała zdjęcie z pięknym bukietem róż i od razu podziękowała za życzenia. – W dniu moich urodzin czuje wdzięczność. Wdzięczność za Rodzinę, wspaniałe dzieci, męża, przyjaciół. Dopiero teraz tak naprawdę sama przed sobą mogę stwierdzić , ze jestem na dobrej drodze do spełnienia. Wszystkim moim bliskim dziękuje za miłość i wparcie, które dostaje każdego dnia – napisała Dominika Grosicka.