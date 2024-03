Kristoffer Velde nadzieją Lecha na tytuł. Mariusz Rumak znajdzie sposób na dotarcie do Norwega?

Lukas Podolski znów nie bierze jeńców, inni by na to nie wpadli. Jasno ocenił wybór arbitra na wielkie derby Śląska

Trener Mariusz Rumak miał bardzo dobry start

Ostatnio poznański zespół zawodzi, ma problem ze strzelaniem goli. Strzelecka posucha trwa już 450 minut. Czy przełamanie nastąpi w meczu derbowym z Wartą? - Każdy moment jest dobry na przełamanie - mówi Kamil Kosowski w rozmowie z "Super Expressem". - Trener Mariusz Rumak miał bardzo dobry start. Widać było po jego przyjściu, że inny człowiek wszedł do szatni Kolejorza. Drużyna dobrze zareagowała. Wydawało się, że jego angaż to był strzał w dziesiątkę. Później przyszło kilka meczów i znowu są jakieś nieporozumienia. Uważa, że na tle jego poprzednika Johna van den Broma, to jest dobra zmiana - przekonuje.

Michał Probierz szykuje niespodziankę na baraże. Selekcjoner kadry zaprosi Estonię na TARAS?

Mogli się cieszyć z tego, że nie stracili gola w Zabrzu

Najgorzej Lech zaprezentował się w przegranym 0:4 wyjazdowym meczu z Rakowem. - Lech nie był drużyną - tłumaczy Kosowski. - Mistrz Polski wykorzystał to bezlitośnie, po prostu przejechał się po rywalu jak walec. W kolejnym starciu, z Górnikiem, Lech mógł się cieszyć tylko z tego, że nie stracił gola w Zabrzu - wyznał.

Tomasz Frankowski o wyczynach Jagiellonii. Legenda ekstraklasy mówi o szansach na tytuł, wskazał największy diament [ROZMOWA SE]

Velde to typ piłkarza, który robi różnicę

Kosowski uważa, że Lech ma w sobie dużo jakości. - Bardzo dużo zależy od indywidualności - twierdzi. - Takim piłkarzem jest Kristoffer Velde. Norweg nie jest łatwym zawodnikiem do prowadzenia. Jestem ciekawy, czy trener Rumak znajdzie receptę, jak dotrzeć do niego, żeby zespół miał z niego pożytek. Zadowolony i pełen chęci do gry Velde to wartość dodana dla Kolejorza. Jest tak ważnym graczem jak Kamil Grosicki w Pogoni. Norweg to ten typ piłkarz, który robi największą różnicę w poznańskiej drużynie - podkreśla Kosowski.

Dominik Marczuk dostanie powołanie do kadry? Gwiazdka Jagiellonii wie, co musi zrobić, ważna deklaracja

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Lech Poznań zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Nie mam zdania

Jacek Magiera: Do lata nie stracę Exposito Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.