Tomasz Frankowski o wyczynach Jagiellonii. Legenda ekstraklasy mówi o szansach na tytuł, wskazał największy diament [ROZMOWA SE]

To dla niej Dominik Marczuk pokazywał serduszka! To muza gwiazdy rewelacyjnej Jagiellonii

„Super Express”: - Widziałem, że emocjonował się pan meczem pucharowym Jagiellonii z Koroną. Wtedy Afimico Pululu dał dobrą zmianę, strzelił dwa gole i zapewnił awans do półfinału. Ma coś z pana sprzed lat?

Tomasz Frankowski: - Jak strzela, to ma (śmiech). Owszem trafił w Pucharze Polski, ale w czterech ostatnich meczach w lidze milczał. Jednak to i tak jest udany sezon dla niego, podobnie jak dla Jagiellonii, która wygrywając ostatnio ze Śląskiem ponownie potwierdziła, że jest jednym z kandydatów do tytułu.

- Czy w pana ocenie zdobycie mistrzostwa Polski jest realne?

- Wydaje mi się, że Jagiellonia musi z pozycji lidera rozważać grę do końca na pełnych obrotach. Gra dobrze, choć w tym roku nie wszystko układa się po jej myśli. Ale nawet przegrany mecz z Lechem mógł się podobać, bo imponowała liczba wykreowanych sytuacji. Trzeba przyznać, że zespoły, które ją gonią, nie są w tym momencie w najwyższej dyspozycji. Nie punktują tak, aby zbliżać się do Jagiellonii. Wydaje się, że pięć punktów to w miarę bezpieczna przewaga. Teraz rywalem będzie Radomiak, więc jeśli "Jaga" myśli o mistrzowie, to takie mecze trzeba wygrywać.

- W poprzedniej kolejce "Jaga" rozbiła Śląsk. Czy to był pokaz ze strony lidera?

- Potrafiła wykorzystać sytuację, które sobie stworzyła w przeciwieństwie do meczu z Lechem. W tym roku w zespole jest taka sinusoida. Zdarzają się występy, w których zawodzi skuteczność. Forma strzelecka wróciła w starciu ze Śląskiem. Chciałbym wierzyć w to, że w kolejnych spotkaniach zobaczymy tę lepszą wersję Jagiellonii.

Michał Probierz szykuje niespodziankę na baraże. Selekcjoner kadry zaprosi Estonię na TARAS?

- Co najbardziej podoba się panu w zespole trenera Adriana Siemieńca?

- Zdecydowanie gra bez piłki i umiejętności rozgrywania jej począwszy od bramkarza. Piłkarze nie boją się, mają do siebie zaufanie. Potrafią od tyłu budować cały atak pozycyjny, co jest bolączką w ekstraklasie. To w ostatnich latach było także bolączką Jagi. Ale ten sezon naprawdę ogląda się z przyjemnością.

- Jagiellonia zagra także w półfinale Pucharu Polski. Potrafi pan sobie wyobrazić sytuację, że zgarnie dwa trofea?

- Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Podczas kariery wygrywałem ligę, sięgałem po Puchar Polski. Gdyby tak się stało, to byłby to magiczny sezon w jej wykonaniu. Jednak tak zachłanny nie jestem. Nie chciałbym nakładać takiej presji na młodszych kolegów. Ale mają prawo marzyć o tych trofeach. Widziałbym ich w finale Pucharu Polski, a przed ostatnią kolejką życzyłbym, aby wciąż mieli szanse na tytuł.

- Jeśli finał to rozumiem, że tylko z Wisłą Kraków?

- Jeśli miałbym prawo marzyć, to jak najbardziej. Jednak wtedy moje serce byłoby mocno rozdarte. Zarówno z Wisłą, jak i Jagiellonią zdobywałem ten puchar. W tym przypadku serce byłoby jednak bardziej za zespołem z Białegostoku.

Nicea zawodzi, ale Marcin Bułka trzyma poziom i wciąż „rośnie”. Nie pęknie przed Kylianem Mbappe i zatrzyma gwiazdy mistrza Francji?

- Kto jest dla pana odkryciem drużyny: Bartłomiej Wdowik, a może Dominik Marczuk?

- Wdowik jesienią wyglądał rewelacyjnie, perfekcyjnie strzelał z rzutów wolnych. Teraz może trochę gorzej wypada, ale to dlatego, że oceniamy go właśnie przez pryzmat skuteczności, a obecnie jak na razie nie strzela tych goli. W ofensywie każdy potrafi zdobywać bramki: Kristoffer Hansen, Jose Naranjo, Afimico Pululu czy Jesus Imaz. To jest ból głowy dla przeciwnika, kogo i jak kryć, żeby nie pozwolić piłkarzom Jagiellonii w zdobywaniu bramek. Nie wspomniałem jeszcze o Marczuku. Nie byłbym zaskoczony tym, gdyby w tym momencie dostał powołanie do kadry.

- Dorobek Marczuka to sześć goli i dziewięć asyst. Co takiego ma ten młodzieżowiec?

- Widziałem w życiu kilku skrzydłowych. Pierwszy przykład, który mi się nasuwa to Kuba Błaszczykowski. Powiem, że Marczuk trochę mi go przypomina. To taki diamencik. Ma chłopak szybkość. Trzeba oszlifować jego talent z piłką przy nodze czyli drybling w pełnym biegu. Na pewno pomaga to, gdy piłkarz jest dobry i ułożony.

- Cały czas wiele zależy od Jesusa Imaza. Czy w tym sezonie przekroczy znów barierę 10 goli?

- W tej chwili ma siedem bramek. Cały czas jestem jego fanem. Przez lata ciągnął Jagiellonię za uszy z przodu, jako jeden z nielicznych. Zawsze byłem przeciwnikiem tego, żeby oddawać go do innego klubu, czy nie przedłużać z nim kontraktu. W tym sezonie znalazł sobie dobrych zastępców, czy być może i następców. Tak jak wcześniej wspomniałem w osobach Marczuka czy Pululu. Każdy umie wejść i znaleźć się pod bramką rywali. Przekrój strzelców Jagiellonii jest duży, a to zdejmuje obowiązki z Hiszpana. A on z drugiej linii wchodzi i też co pewien czas punktuje.

Legia z kolejnym problemem, gwiazda wypada z gry! Wiemy, ile potrwa pauza

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał