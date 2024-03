Legia z kolejnym problemem, gwiazda wypada z gry! Wiemy, ile potrwa pauza

Jagiellonia idzie po tytuł, a Dominik Marczuk do kadry? As lidera mówi o marzeniach, bujaniu w obłokach i pokazywaniu serduszek [ROZMOWA SE]

Legia już odpadła z walki o tytuł? Były reprezentant Polski mówi o nastawieniu rywali do meczów z warszawskim klubem

To trio ma największe szanse na mistrzostwo Polski? Padły słowa o nadprzyrodzonych mocach

Dwóch już pauzuje

W poprzedniej kolejce Legia przegrała 0:1 z Widzewem po golu straconym w doliczonym czasie gry. W tym spotkaniu nie zagrało dwóch kluczowych zawodników. Patryk Kun nabawił się urazu w meczu z Pogonią. Ma problem z mięśniem uda. Z kolei doświadczony obrońca Artur Jędrzejczyk odniósł kontuzję w starciu z Koroną. Trener Kosta Runjaić mówił, że nie chciał ryzykować z jego zdrowiem i dlatego nie brał go po uwagę na mecz z Widzewem.

To trio ma największe szanse na mistrzostwo Polski? Padły słowa o nadprzyrodzonych mocach

Bez operacji się nie obejdzie

To spotkanie zakończyło się fatalnie dla następnego gracza stołecznego klubu. W drugiej połowie Blaż Kramer w walce o piłce z rywalem złapał się za kostkę. Grymas na jego twarzy był wymowny. Szwajcar nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Badania wykazały, że uraz jest poważniejszy i nie obejdzie się bez zabiegu. To oznacza, że w tym sezonie prawdopodobnie już nie zagra. "Blaż Kramer w najbliższych dniach przejdzie operację złamanej kości. Szacowana przerwa w treningach potrwa około 9-12 tygodni. Blaż, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez władze wicemistrza Polski.

Kosta Runjaić o nokaucie Widzewa, frustracji i... utracie pracy. Tak trener Legii określił swój zespół

Blaz Kramer w najbliższych dniach przejdzie operację złamanej kości. Szacowana przerwa w treningach potrwa około 9-12 tygodni.Blaz, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. pic.twitter.com/JFr4luC3di— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) March 11, 2024

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć