Spekulacje wokół Roberta Lewandowskiego. Wszystko zależy od jednego

Robert Lewandowski to zdecydowanie jeden z liderów FC Barcelona w tym sezonie. Polak zdobył dla swojego zespołu 40 goli we wszystkich rozgrywkach i przewodzi klasyfikacji strzelców w lidze hiszpańskiej. Niestety, w meczu z Celtą Vigo odniósł kontuzję, a dokładnie uszkodził mięsień półścięgnisty w lewej nodze. Od początku mówiło się o około 3 tygodniach przerwy i w innym momencie sezonu nie oznaczałoby to zbyt bolesnej absencji, ale teraz jest inaczej. Na przestrzeni tego czasu Barcelona rozegra bowiem... aż pięć spotkań! W tym oba mecze półfinałowe w Lidze Mistrzów i finał Pucharu Króla. Moment na uraz jest więc fatalny i fani cieszyliby się, gdyby Polakowi udało się wrócić choćby na rewanż z Interem Mediolan, który odbędzie się 6 maja. Niestety, obecne przewidywania, zdaniem Tomasza Włodarczyka, są niewiele warte.

Kontuzja Lewandowskiego: ile potrwa leczenie? Mamy opinię eksperta

Jan Tomaszewski komentuje fenomenalny występ Lewandowskiego w Lidze Mistrzów | Futbologia Przemka Ofiary

Jak wspomnieliśmy, wstępne diagnozy mówiły o 3-tygodniowej przerwie, jednak później kataloński „Sport” przekazał, że Polak po 10-14 dniach przejdzie dodatkowe badania i one wykażą, czy Lewandowski będzie gotowy na rewanż z Interem. O tym, że wspomniane badania będą ważne, wspomniał również Włodarczyk, który podkreśla, że każde wcześniejsze spekulacje można wyrzucić do kosza. – Lewandowski nie zagra w El Clasico. Hiszpańskie media podają, że będzie pauzował 2-3 tygodnie, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego dokładnie określić. To zwykłe strzelanie. Robert Lewandowski będzie miał jeszcze kolejne badania, które sprecyzują jego czas powrotu na boisko. Dzisiaj nie wiemy, ile on będzie odpoczywał, ale to będzie co najmniej kilkanaście dni – zaznaczył dziennikarz portalu Meczyki.pl

