Nicea zawodzi, ale Marcin Bułka trzyma poziom i wciąż „rośnie”. Nie pęknie przed Kylianem Mbappe i zatrzyma gwiazdy mistrza Francji?

Nicea wpadła w dołek

Na początku rozgrywek Nicea zaskoczyła, bo pokonała mistrza Francji 3:2 i to na jego stadionie. Klub z Lazurowego Wybrzeża był rewelacją ligi, ale ostatnio przechodzi kryzys. - Nicea po dobrym starcie wpadła w dołek - mówi Marek Jóźwiak, ekspert od ligi francuskiej. - Liga nauczyła się Nicei. Skończył się pragmatyzm, który był skuteczny w ubiegłym sezonie. Trener Francesco Farioli musi wymyślić coś nowego, poprawić szczególnie grę w ofensywie. Cały czas ma poparcie władze klubu. Może spokojnie pracować, aby wyprowadzić drużynę na prostą. Właściciele zachowują spokój, nie robią nerwowych ruchów. Wiedzą, że w rok nie uda się wszystkiego zrobić. Awans do pucharów będzie sukcesem, ale Marsylia mocno na nich naciska, bo ruszyła w pościg - tłumaczy.

Legia już odpadła z walki o tytuł? Były reprezentant Polski mówi o nastawieniu rywali do meczów z warszawskim klubem

Nie mają pretensji do Bułki

Mimo słabszego klubu okresu, to Bułka jest tym piłkarzem do którego nie można się przyczepić. - Nikt do niego ma pretensji - zaznacza Jóźwiak. - Cały czas gra na dobrym poziomie. W żaden sposób nie można go winić za utratę bramek. Powiem więcej: to dzięki niemu zespół nie stracił większej liczby goli. Liderzy zespołu obniżyli loty, a przez to i polski bramkarz ma więcej pracy - stwierdza.

Robert Lewandowski wyrzuci Napoli z Ligi Mistrzów? Polski gwiazdor Barcelony rusza po ćwiartkę

Polski bramkarz zachowuje spokój

Były kadrowicz uważa, że Bułka jako jeden z nielicznych zasługuje na pochwały. - Nicea zawodzi, ale on cały czas „rośnie” - ocenia. - Ważne, żeby drużyna wróciła na właściwe tory. O niego się nie martwię. Zachowuje spokój, jest silny mentalnie. Głowa jest u niego mocna. Nawet jak popełni błąd to szybko wraca do równowagi. Nie ma u niego dołów. To jego silny punkt. Bułka walczy nie tylko dla drużyny, ale o swoją przyszłość, bo wcześniejszymi meczami bez straty gola wzbudził zainteresowanie - przypomina.

Kosta Runjaić o nokaucie Widzewa, frustracji i... utracie pracy. Tak trener Legii określił swój zespół

Co wymyśli trener PSG?

Nicea notuje ostatnio serię sześciu meczów bez zwycięstwa w lidze. Czy w takiej dyspozycji może zagrozić mistrzom Francji? - Faworytem jest PSG - nie ma wątpliwości Jóźwiak. - Ostatnio trener Luis Enrique dał odpocząć najlepszym graczom. Czyżby szykował mocny skład? Wszystko właśnie zależy od tego w jakim zestawieniu wyjdzie PSG. Jeśli w najmocniejszym, to Nicea będzie miała ciężką przeprawę i trudno będzie jej wygrać. Uważam, że PSG będzie chciało zrewanżować się za porażkę u siebie na początku rozgrywek. Bo to była ich jedyna przegrana w Ligue 1. Mistrz Francji nie będzie chciał odpuścić pucharu. W końcu to kolejne trofeum, które można wstawić do gabloty. Jeśli jednak Luis Enrique będzie kombinował ze składem, to widzę szansę dla Nicei - dodał.

Legia z kolejnym problemem, gwiazda wypada z gry! Wiemy, ile potrwa pauza

Zobaczą, jaką wartość ma Mbappe, gdy odejdzie...

Najlepszym strzelcem ligi jest Kylian Mbappe, który w pierwszym spotkaniu dwa razy pokonał polskiego bramkarza. - Gdy on nie gra, to PSG ma problemy w ofensywie - zwraca uwagę. - Mbappe ma ogromny wpływ na zespół. Po jego odejściu przekonają się w klubie, jaką był wartością dla niego. Życzę Bułce i Nicei jak najlepiej, ale stawiam, że to mistrz Francji awansuje do półfinału - prognozuje były reprezentant Polski.

To trio ma największe szanse na mistrzostwo Polski? Padły słowa o nadprzyrodzonych mocach

i Autor: Cyfrasport Marek Jóźwiak

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie