Lechia Gdańsk gra o życie w lidze. Trener Cracovii o sytuacji klubu z Trójmiasta

Cracovia ma jeszcze coś do wywalczenia

Humory w Krakowie się poprawiły po ostatnim zwycięstwie. Trener Jacek Zieliński liczy na to, że w Gdańsku zespół potwierdzi klasę. - W każdym kolejnym spotkaniu będziemy grali o zwycięstwo - zapowiedział szkoleniowiec Cracovii, cytowany przez PAP. - To może banał, ale tak to wygląda. Zobaczymy do czego to wystarczy. W końcówce sezonu każdy zawodnik będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Mamy jeszcze coś do ugrania. Przed nami sporo punktów do zdobycia. Możemy poprawić swoje miejsce w tabeli i tak do tego podchodzimy – stwierdził.

Dla Lechii to mecz o życie

Lechia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i dla niej każdy mecz jest jak finał, aby wciąż być w grze o utrzymanie. Jednak na razie zmiana trenera w gdańskim klubie nic nie przyniosła. - Lechia jest klubem posiadającym potencjał, aby zajmować zdecydowanie wyższe miejsce - ocenił trener Zieliński. - Dlaczego tak nie jest, to nie moja sprawa. Nie chcę się na ten temat rozwodzić. Byłoby nieładnie z mojej strony, abym to robił pracując kilkaset kilometrów od Gdańska. Ostatnio z Pogonią zagrali bardzo dobry mecz, długimi fragmentami byli stroną dominującą, mieli swoje sytuacje bramkowe, ale gdy traci się samobójczego gola, to można się podłamać. Tak się stało z Lechią, natomiast w sobotę spodziewam się drużyny zdeterminowanej i walczącej o życie, bo co by nie mówić, dla Lechii mecz z nami będzie meczem o życie. O to, żeby dostać jeszcze trochę tlenu – wyznał Zieliński.

