Legia po raz kolejny zaskoczy faworyta? Przed wicemistrzami Polski piekielnie trudne zadanie

Kursy TOTALbet: AZ Alkmaar – Legia Warszawa

Nie ma wątpliwości, że przy okazji tegorocznych występów Legii w europejskich pucharach nie można się nudzić. Wicemistrzowie Polski w drodze do fazy grupowej eliminowali kolejno kazachski Ordabasy Szymkent, Austrię Wiedeń oraz duńskie FC Midtjylland, za każdym razem przyprawiając swoich fanów o stany przedzawałowe. Nie inaczej było przed dwoma tygodniami w domowym starciu przeciwko jednemu z głównych kandydatów do wygrania obecnej Ligi Konferencji Europy, a więc angielskiej Aston Villi. Zespół dowodzony przez Kostę Runjaicia rozegrał wówczas fantastyczne zawody, w pełni zasłużenie pokonując naszpikowanych gwiazdami The Villans i wypracowując sobie tym samym bardzo dobrą pozycję przed dalszymi grami. Fanów stołecznego klubu może natomiast nieco martwić fakt pierwszej w tym sezonie ligowej porażki, odniesionej przez ich ulubieńców. Stało się to w minioną niedzielę w Białymstoku, gdzie Legia uległa Jagiellonii 0:2. Mimo wszystko trudno jednak wyciągać na bazie tego meczu daleko idące wnioski, warszawianie wystąpili bowiem w dość eksperymentalnym składzie, a niemiecki szkoleniowiec dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom. W żadnym razie nie umniejsza to natomiast zasług Jagiellonii i nie oznacza jednocześnie, że w najbliższy czwartek o kolejne trzy punkty w LKE będzie łatwo. Przeciwnie, legionistów czeka niezwykle trudne zadanie, na wyjeździe zmierzą się bowiem z AZ Almkaar. Bukmacherzy z TOTALbet nie mają wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tej potyczki będą gospodarze.

Nie można zresztą dziwić się takim przewidywaniom, AZ Alkmaar jest bowiem drużyną o uznanej europejskiej marce. Zespół dowodzony obecnie przez Pascala Jansena to czwarta drużyna ubiegłego sezonu holenderskiej Eredivisie, która w obecnych rozgrywkach spisuje się jeszcze lepiej. Serogłowi – bo taki noszą przydomek – po siedmiu ligowych kolejkach mają na koncie sześć zwycięstw oraz remis, co plasuje ich jedynie za plecami PSV Eindhoven. Jest to tym bardziej godne pochwały, gdyż latem z klubu odeszło kilku kluczowych piłkarzy, sprzedanych łącznie za astronomiczną – przynajmniej dla polskich klubów – kwotę blisko 60 mln euro! Najwięcej klub z Alkmaar zarobił na sprzedanym do Milanu Tijjanim Reijndersie (19 ml euro), za niewiele mniej do Bournemouth trafił Milos Kerkez (17,87 mln). Równo 20 mln euro Holendrzy otrzymali z kolei od Bolonii za duet Jesper Karlsson – Sam Beukema. Choć naturalnie klubowi włodarze nie zdecydowali się wydać pełnej otrzymanej kwoty na nowych zawodników, na AFAS Stadion trafili gracze za łączną sumę blisko 14 mln euro. Nawet bez nich w szeregach obecnego wicelidera ligi holenderskiej możemy znaleźć kilka bardzo ciekawy nazwisk, jak choćby doświadczony stoper Bruno Martins Indi, znakomity lewy wahadłowy rodem z Japonii – Yukinari Sugawara czy syn legendy holenderskiej piłki Marco van Bommela – Ruben. Tak naprawdę każdy zawodnik znajdujący się w kadrze pierwszego zespołu ma jednak wysokie umiejętności i legionistom z pewnością nie będzie łatwo o dobry rezultat. Szczególnie, że AZ na inaugurację sensacyjnie – pomimo prowadzenia 3:0 do przerwy – uległo na wyjeździe 3:4 Zrinjskiemu Mostarowi, przez co jest obecnie „na musiku”. Zdaniem TOTALbet zdecydowanym faworytem tego pojedynku będą Holendrzy, których zwycięstwo „wyceniono” na 1.65, w przypadku triumfu warszawian jest to z kolei aż 4.70.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

AZ – 1.65 remis – 3.95 Legia – 4.70

Podwójna szansa:

1X – 1.19 12 – 1.24 X2 – 2.04

AZ strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.30

Legia strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.58

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.15 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.14 powyżej 2.5 – 1.63

poniżej 3.5 – 1.46 powyżej 3.5 – 2.54

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.40

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 7.60

