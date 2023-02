Legia Warszawa zatrzymuje gwiazdę. Artur Jędrzejczyk z nowym kontraktem

Obrońca trafił do Legii jesienią 2006 roku. Należy do grona najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii stołecznego klubu. Może pochwalić się sześcioma mistrzostwami Polski, a także w kolekcji ma pięć zdobytych pucharów. Ponadto zagrał dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Europy. Umowa została przedłużona do końca sezonu 2024. - Radość po podpisaniu nowego kontraktu z Legią jest ogromna - powiedział Artur Jędrzejczyk, cytowany przez klubowe media. - Oczywiście dziękuję za zaufanie, które okazał mi cały klub. To zasługa wszystkich ludzi na co dzień pracujących na sukcesy Legii: prezesa, dyrektora sportowego, trenera, ale też kolegów z drużyny. Wszystkie osoby związane z naszym klubem wiedzą, jakim jestem zawodnikiem, ale także jakim jestem człowiekiem. Bardzo się cieszę, że mogę zostać u siebie, w swoim domu. Nawet gdyby pojawiły się inne propozycje, to Legia zawsze będzie na pierwszym miejscu - zaznaczył doświadczony obrońca w rozmowie z oficjalną stroną stołecznego klubu.

