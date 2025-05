Robert Lewandowski wraca do treningów. Jest zdjęcie

Robert Lewandowski to niezwykle ważne ogniwo Barcelony w tym sezonie – Polak strzelił dla niej 40 goli we wszystkich rozgrywkach. Mimo to bez Polaka w składzie „Duma Katalonii” jeszcze nie przegrała – wygrała dwa mecze w lidze hiszpańskiej, ograła Real Madryt w finale Pucharu Króla, a do tego zremisowała z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Nie ma jednak wątpliwości, że w Barcelonie wyczekują powrotu Lewandowskiego i wszystko wskazuje na to, że będzie w składzie na rewanż z Interem. Kolejnym potwierdzeniem faktu, że polski napastnik poradził sobie z kontuzją, jest właśnie zdjęcie FC Barcelony, które opublikowała w niedzielę, 4 maja, o godzinie 15:00.

Jeszcze przed sobotnim meczem z Realem Valladolid Hansi Flick nie był w stu procentach pewien, że Lewandowski wróci na rewanż z Interem. – Może wrócić na spotkanie w Mediolanie. Jego postępy są dobre, lepsze niż się spodziewaliśmy, ale będziemy musieli poczekać. Jest bardzo profesjonalny, ciężko pracuje, żeby być w 100 proc. przygotowanym, i może wrócić na Inter – mówił wówczas Niemiec. Więcej pewności przedstawiał włoski dziennikarz Gianluca di Marzio. – Potwierdzono obecność Roberta Lewandowskiego w rewanżowym meczu z Interem. Polski napastnik ma za sobą kontuzję, która wykluczyła go z gry w pierwszym meczu – informował on na swojej stronie.

Najlepszym potwierdzeniem na to, że Lewandowski ma kontuzję za sobą, jest zdjęcie z treningu opublikowane przez FC Barcelona na jej profilu w mediach społecznościowych. Klub zamieścił fotografię, jak Polak rozmawia z Hansim Flickiem podczas sesji treningowej. – Lewy bierze udział w treningu z drużyną – napisano wprost w opisie zdjęcia.