Marek Papszun wróci do Rakowa? Jasny komentarz prosto z klubu, nie pozostawili cienia wątpliwości!

Marek Papszun jak na razie pozostaje bez zatrudnienia. Mistrz Polski z sezonu 2022/2023 łączony był już z wieloma niesamowitymi posadami, jednak pozostaje bez zajęcia. Jedna z ostatnich plotek mówi o tym, że szkoleniowiec mógłby wrócić do Rakowa Cżęstochowa. Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Cygan, przewodniczący rady nadzorczej mistrzów Polski, który powiedział, ile prawdy tkwi w plotce. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Marek Papszun wróci do Rakowa Częstochowa? Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości, jasna deklaracja!

Z tego co wiem, Marek Papszun obecnie odpoczywa. Jest poza granicami kraju. Rozmawiałem z nim, ale nie na temat powrotu. Ten wątek nie funkcjonuje w naszych głowach (...) Wiem, że Marek szybko znajdzie sobie nowe zajęcie. Szkoda, by tacy ludzie nie pracowali w polskiej piłce. To jest inteligentny człowiek i bardzo dobry trener. Brakuje go w polskim futbolu. Nie ma jednak tematu jego powrotu do Rakowa - powiedział Marek Papszun w rozmowie z portalem "meczyki.pl".