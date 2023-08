Michał Buchalik bohaterem derbów, ale Ruch nie rezygnuje z poszukiwań kolejnego bramkarza. Trener wyjaśnił to precyzyjnie

Piast nie złamał beniaminka. Dwa słupki to za mało, by zgarnąć trzy punkty. Jak to nie wpadło?

Doświadczony golkiper sezon zaczął na ławce Niebieskich. Po dwóch kolejkach wygrał jednak rywalizację wewnątrzklubową. W meczu z Wartą kapitulował dwukrotnie, z Jagiellonią – raz, wyjątkowo pechowo. Mecz z gliwiczanami zaczął się dlań niczym dzieło mistrza filmowego suspensu, Alfreda Hitchcocka – od… trzęsienia ziemi.

Michał Buchalik bohaterem derbów

- Spodziewałem się dośrodkowania, gotów byłem do wyjścia, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że… będzie z tego smród – uśmiechał się Buchalik, wspominając sytuację z ósmej minuty. Ni to strzał, ni centra Arkadiusza Pyrki zakończyła się trafieniem piłki w słupek i.. oddechem ulgi golkipera. Od tej pory jednak Buchalik konsekwentnie pracował na miano bohatera. Nie dał się zaskoczyć ani powtórnej próbie Pyrki, ani dwóm strzałom Grzegorza Tomasiewicza (choć w tym drugim przypadku „w sukurs” przyszedł mu ponownie słupek). Prawdziwym heroiczny bój z gliwiczanami wciąż jednak był przed nim.

- Najtrudniejszy moment? Ostanie chwile – relacjonował stan własnych emocji golkiper Ruchu. W ósmej z… sześciu doliczonych przez Szymona Marciniaka minut najpierw w ekwilibrystyczny sposób obronił wspomniany strzał głową Dziczka, a kilka sekund później – mierzony strzał Marcela Bykowskiego. To właśnie wtedy Dziczek – od początku sezonu prezentujący reprezentacyjną formę – złapał się wymownie za głowę, wcześniej z rezygnacją machnąwszy rękami. Tego dnia Buchalik był dla Piasta zaporą nie do sforsowania!

Ruch nie rezygnuje z poszukiwań bramkarza. Trener wyjaśnił to precyzyjnie

W kontekście jego świetnego występu ciekawie brzmią informacje o możliwości wypożyczenia przez Ruch z Legii Cezarego Miszty. - Nie możemy, ze względu na ryzyko zdarzeń losowych albo choćby… zwykłej grypy - zostać jedynie z dwoma bramkarzami gotowymi do gry na poziomie ekstraklasowym – wyjaśnia owe zabiegi trener Jarosław Skrobacz. - Miszta bronił już w ekstraklasie, ma renomę w środowisku. Ale nawet jeśli do transakcji dojdzie, nie dostanie niczego na talerzu. Michał Buchalik – co zobaczyliśmy w sobotę - nie popełnia błędów. Życzyłbym sobie, by – niezależnie od niezbędnej między bramkarzami rywalizacji - bronił do końca sezonu. Bo to będzie oznaczać, że jesteśmy z niego zadowoleni.

Michał Buchalik uratował dziś remis @RuchChorzow1920! 🔝 Fenomenalne interwencje w końcówce spotkania! 🤯📺 Oglądaj @_Ekstraklasa_ w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/fQVi7xMQRM— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2023

