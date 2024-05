Motor Lublin – Górnik Łęczna TRANSMISJA na żywo. Półfinał baraży o Ekstraklasę dzisiaj 30.05 stream online

Motor Lublin – Górnik Łęczna TRANSMISJA na żywo

Walka o awans do Ekstraklasy i baraże była niezwykle zacięta do samego końca. Szansę na to miało zdecydowanie więcej drużyn, niż było miejsc i na koniec mieliśmy wiele zaskoczeń. Arka Gdynia ostatecznie spadła na 3. miejsce i będzie grała w barażach, choć przez większość czasu zajmowała 2. miejsce, a to ostatecznie zajął GKS Katowice. W barażach natomiast nie znalazły się Wisła Płock czy Wisła Kraków, który zdawały się być pewniakami do zajęcia jednego z miejsc od 4. do 6. Ostatecznie, oprócz wspomnianej Arki, do barażów dostały się też Motor Lublin, Górnik Łęczna, i Odra Opole.

Półfinał baraży o Ekstraklasę dzisiaj 30.05 stream online

Jako że Motor Lublin i Górnik Łęczna zajęły miejsca odpowiednio 4. oraz 5., to spotkają się właśnie ze sobą w półfinale barażów. Dla obu drużyn awans do Ekstraklasy byłby niezwykle ważny – Łęczna wróciłaby na najwyższy poziom w której grała jeszcze w sezonie 2021/2022 (a wcześniej w trzech sezonach w latach 2014-2017), natomiast dla Motoru Lublin byłby to powrót do najlepszej klasy rozgrywkowej po ponad 30 latach – grał tam po raz ostatni w sezonie 1991/92.

Mecz półfinałowy baraży o Ekstraklasę Motor Lublin – Górnik Łęczna odbędzie się w czwartek, 30 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 2. Stream online dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box GO.