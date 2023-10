i Autor: Cyfrasport Piotr Stokowiec

ŁKS Łódź zmienił szkoleniowca

Piotr Stokowiec wraca na trenerską karuzelę. Taki cel przed nim postawiono

ŁKS po awansie do ekstraklasy przeżywa trudny okres. Po 11. kolejkach łodzianie zajmują ostatnie miejsce. To spowodowało, że klub zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Odszedł Kazimierz Moskal, a zastąpił go Piotr Stokowiec. Taki cel przed nim postawiono.