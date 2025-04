Piłkarz Legii naprawdę to powiedział. Gorzkie słowa po hicie z Jagiellonią, padło pytanie o Chelsea

O sytuacji, do której doszło na meczu Odra Opole – Wisła Kraków szerzej informuje portal Weszło, a wcześniej informacje na ten temat przekazał portal opolska360.pl. Jak się okazuje, w ataku pseudokibiców na czarnoskórych fanów siedzących na trybunach ucierpiał nawet... polski piłkarz Lukas Klemenz, który w przeszłości występował w Odrze Opole, a obecnie jest zawodnikiem GKS-u Katowice. Klemenz w wolny dzień udał się z synem oraz przyjacielem na mecz Odry i spotkały go wielkie nieprzyjemności – został opluty, wyzywany od „czarnu**ów”, a jego znajomy został nawet uderzony.

Portal Weszło potwierdził, że policja w Opolu zajmuje się całym zdarzeniem i nawet rozpoczęło się już postępowanie wobec sprawców. Z kolei klub wydał oświadczenie, w którym zapowiada wyjaśnienie całej sytuacji. – Informujemy, że do Klubu wpłynęło zgłoszenie o incydencie w którym poszkodowanym jest były zawodnik Odry Opole Lukas Klemenz. Klub jest zdeterminowany żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację, ponieważ absolutnie odcina się wszelkich form dyskryminacji. Dopełnimy wszelkich starań, żeby podobne zdarzenia nie miały u nas miejsca w przyszłości – zarzekają się władze Odry.

Weszło dotarło również do nagrania, jak jeden z czarnoskórych kibiców zostaje uderzony w twarz przez innego mężczyznę i nie jest to Klemenz lub ktoś z jego otoczenia, więc poszkodowanych jest przynajmniej trzech. – Osoba, która uderzyła tego czarnoskórego kibica, chodziła przez cały mecz po trybunach i wypatrywała, czy nie ma na nich innych czarnoskórych. Co najmniej trzy takie osoby zostały zaatakowane, w tym Lukas Klemenz – mówi naoczny świadek tych wydarzeń w rozmowie z portalem Weszło. Nagranie ze zdarzenia można zobaczyć w materiale poniżej.

🤮‼️Rasizm na stadionie Odry Opole.Kilku kiboli pluło, biło i wyzywało czarnoskórych kibiców na meczu. Co najmniej trzy osoby zostały zaatakowane. Wśród nich piłkarz GKS-u.Oto filmik, na którym czarnoskóry kibic jest bity po twarzy przez jednego z "kumatych". pic.twitter.com/WvytywUsUW— Weszło! (@WeszloCom) April 14, 2025