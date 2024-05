Pogoń - Wisła tv gdzie oglądać? Finał Pucharu Polski na którym kanale 2.05?

Zestawienie tegorocznego finału Pucharu Polski co najmniej połowicznie jest zaskakujące. Pogoń Szczecin raczej była typowana w gronie zespołów, które mogą powalczyć o trofeum. Dla Portowców jest to pierwszy finał od 1982 roku, kiedy w decydującym meczu spotkali się z Lechem Poznań i przegrali 0:1. Pogoń, choć od paru sezonów znajduje się w czubie tabeli Ekstraklasy i typowana jest do zwycięstw, nie ma jeszcze na swoim koncie żadnego pucharu. Dlatego czwartkowe wydarzenia w Warszawie mogą być dla szczecinian historycznym wydarzeniem i kibice tego zespołu wierzą, że w końcu będą mogli cieszyć się z upragnionego sukcesu. Ale ich rywale mają bardzo podobne plany. Wisła Kraków w finale znalazła się dość niespodziewanie, bo choć to klub niebywale utytułowany, ostatnio występuje na zapleczu PKO Ekstraklasy i walczy o powrót na najwyższy szczebel.

Rzecz jasna przypadek Wisły to nie jedyny taki w historii Pucharu Polski. Po raz ostatni klub z niższego szczebla rozgrywkowego w finale grał w sezonie 2020/21. Wówczas Arka Gdynia dobrnęła do decydującego meczu, ale w okazała się gorsza od Rakowa Częstochowa. Teraz Biała Gwiazda będzie starała się przebić osiągnięcie gdynian. A ostatni przypadek, gdy klub z niższej klasy rozgrywkowej wygrał Puchar Polski miał miejsce w 1992 roku i Miedź Legnica pokonała Górnika Zabrze.

Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków odbędzie się we czwartek 2 maja. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium 1. W Internecie mecz dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:00. Relacja z meczu Pogoń - Wisła na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!