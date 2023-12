Polonia znów bez punktów. Trener Rafał Smalec o serii Czarnych Koszul

Druga połowa to była rąbanka

Szkoleniowiec stołecznego klubu był niepocieszony niemocą ze strony podopiecznych. - Tego meczu nie musieliśmy przegrać - powiedział Rafał Smalec, trener Polonii. - Pierwsza połowa była zdecydowanie ciekawsza od drugiej części. Nie mogliśmy się zbytnio utrzymać przy piłce w fazie atakowania. Mimo wszystko stworzyliśmy sobie 100 procentową sytuację do zdobycia bramki. To kolejny mecz, w którym jako pierwsi stwarzamy sobie szansę, żeby otworzyć wynik, ale tego nie robimy. I zamiast tego tracimy bramkę „z czapy”. To jest dla nas bardzo bolesne. Takie rzeczy się zdarzają, ale szkoda, że nam. Druga połowa, to tak naprawdę - brutalnie powiem - rąbanka. Dużo się w niej nie działo. Obie drużyny walczyły o piłkę, ale wielkich konkretów nie było. W ostatniej akcji mogliśmy wywieźć chociaż punkt. Ale w ostatnim czasie szczęście nam nie dopisuje - stwierdził.

Zrobią wszystko, aby ten rok zakończyć jak najlepiej

W następnej kolejce Polonia zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków (17.12). - Musimy bardzo ciężko pracować na to, żeby coś lepszego się zadziało - zaznaczył trener Smalec. - Przed nami ostatni mecz z Wisłą Kraków. Musimy zrobić wszystko, aby ten rok zakończyć jak najlepiej. Musimy się przygotować bardzo starannie i powalczyć w Krakowie o punkty - dodał szkoleniowiec warszawskiego zespołu. MaSz

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Polonia Warszawa wróci do ekstraklasy? Trzeba będzie na to jeszcze poczekać Teraz najważniejsze utrzymanie w 2. lidze Trudno powiedzieć