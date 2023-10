Raków Częstochowa sięgnie po wzmocnienie z Serie A? To byłby prawdziwy hit, mistrz Polski chce wejść na wyższy poziom

Raków Częstochowa może być całkiem zadowolony z pierwszej części sezonu. Obecnie mistrz Polski plasuje się na 2. miejscu w PKO BP Ekstraklasie po 10 meczach i ma tylko punkt straty do sensacyjnego lidera, Śląska Wrocław. Co więcej, udanie zakończyły się dla częstochowian eliminacje Ligi Mistrzów, gdzie dotarli oni do rundy play-off i choć w niej przegrali po zaciętej walce z FC Kopenhaga, to dotarcie tak daleko dało im prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy. Niestety, tam już tak dobrze Raków sobie nie radzi i po dwóch kolejkach ma zero punktów na koncie – mistrz Polski przegrał najpierw 0:2 na wyjeździe z Atalantą, a później u siebie uległ 0:1 Sturmowi Graz, teoretycznie najłatwiejszemu rywalowi w tej grupie. Mistrz Polski wciąż chce jednak stawiać na rozwój i niewykluczone, że poczyni temu kolejny krok już teraz, a wszystko przez wzmocnienie pionu sportowego w klubie.

Mistrz Polski chce eksperta z Serie A

Od września Raków Częstochowa nie ma w swoich szeregach dyrektora sportowego po tym, jak klub nie przedłużył umowy z Robertem Grafem. Na takim poziomie to sytuacja nie spotykana, ale niewykluczone, że lada moment mistrz Polski dokona wzmocnienia właśnie nie na boisku, a do klubowych gabinetów. A następcą Grafa ma być nie było kto.

Jak podaje portal Meczyki.pl, właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z Marcelem Klosem, który obecnie pełni rolę asystenta dyrektora generalnego w Genoi, występującej we włoskiej Serie A. Ale obecnie pełniona rola to oczywiście nie jedyne doświadczenie 34-latka i nie jedyny jego atut.

Przede wszystkim Klos, choć urodził się w Niemczech, ma polskie korzenie i świetnie zna język polski – być może nie jest to sprawa kluczowa, ale z pewnością ułatwiająca komunikację. 34-latek ma za sobą doświadczenie w wielu interesujących miejscach na różnych stanowiskach – pracował m.in. jako dyrektor techniczny i asystent dyrektora sportowego w Vitesse Arnhem, był skautem w HSV Hamburg, a w RB Lipsk, które słynie z pozyskiwania ciekawych talentów, pełnił rolę asystenta trenera zespołu U-19 oraz był skautem tego klubu na Polskę i Czechy.

