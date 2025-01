Ryoya Morishita dalej napędza Legię. Tak japoński samuraj błsynął w Hiszpanii, co za precyzja!

Ryoya Morishita zachwyca od początku roku

Piłkarze Legii przebywają na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie rozegrali pierwszy z zaplanowanych sparingów. Na początek zremisowali 2:2 z CFR Cluj. W starciu z rumuńskim zespołem Morishita potwierdził, że od początku obozu jest w wysokiej dyspozycji, a jego forma w tym sezonie nie była jednorazowym wyskokiem.

Trener Goncalo Feio zapowiada, że Legia stanie na rzęsach

Na początku spotkania popisał się efektownym uderzeniem zza pola karnego. Przymierzył tak, że bramkarz był bez szans. Po zawodach przyznał szczerze, że był zaskoczony, że popisał się tak precyzyjnym strzałem. Wpisał się zatem w plan trenera Legii na tę rundę. - Chcemy wygrać mistrzostwo, Puchar Polski i marzyć w europejskich pucharach. Staniemy na rzęsach. Zarwiemy wszystkie noce, aby tak się stało – powiedział trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media.

Nicola Zalewski koniecznie musi to zrobić. Padły słowa o popełnionym błędzie, dyplomacji trenera i wyroku

W rundzie jesiennej Japończyk został przesunięty do środka pola, ale tym razem zagrał na skrzydle. To dlatego, że trener Feio w linii pomocy znów może liczyć na kilku piłkarzy, którzy wyleczyli urazy. Do jego dyspozycji jest już bowiem trio: Juergen Elitim, Maxi Oyedele oraz Rafał Augustyniak.

Trzech wróciło do gry, ale wypadł Brazylijczyk

W rundzie jesiennej Japończyk został przesunięty do środka pola, ale tym razem zagrał na skrzydle. To dlatego, że trener Feio w linii pomocy znów może liczyć na kilku piłkarzy, którzy wyleczyli urazy. Do jego dyspozycji jest już bowiem trio: Juergen Elitim, Maxi Oyedele oraz Rafał Augustyniak. Pierwszy miał kontuzję kolana i stracił całą rundę, drugi problem ze stawem skokowym, a trzeci w grudniu złamał rękę w nadgarstku.

Roszady na skrzydłach, pomysł z tym duetem wypali?

Portugalski szkoleniowiec ma za to inne zmartwienie. Wypadł mu bowiem Luquinhas, którego zabrakło podczas sparingu z rumuńskim klubem. Brazylijczyk już podczas treningów na obozie w Hiszpanii doznał urazu łydki, co wyklucza go z przygotowań. Dlatego na skrzydle z Cluj pokazali się m.in. wspomniany Morishita i Wojciech Urbański, który wcześniej występował w środku pola. Remis uratował w ostatniej akcji Mateusz Szczepaniak.

Jeszcze dwa sparingi w Hiszpanii

Na zgrupowaniu w Hiszpanii warszawski zespół zmierzy się z Piastem Gliwice (18.01) i Stalą Mielec (19.01), a po powrocie do kraju z Górnikiem Łęczna (24.01). Do Hiszpanii nie poleciał pomocnik Juergen Celhaka, który odchodzi z Legii. Nowym klubem Albańczyka będzie słoweński zespół Olimpija Lubljana.

Ryoya Morishita powiedział to wprost, jaśniej się nie da. To cel gwiazdy Legii, przebije się?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć