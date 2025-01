Wydawało się, że polski bramkarz dostał szansę tylko w Pucharze Króla, przeciwko IV-ligowemu Barbastro w wygranym przez Katalończyków meczu 4:0. Jednak trochę niespodziewanie pojawił się w bramce w półfinale Superpucharu przeciwko Athletic Bilbao, gdy wcześniej media awizowały występ Inakiego Peny. Szybko wyszło na jaw, że 26-letni Pena spóźnił się na odprawę przed tym meczem i został ukarany przez Flicka posadzeniem na ławie.

Sebastian Boenisch rozczarowany reprezentantem Polski, mówi o tym wprost. "Nie przebił się w klubie, trudno marzyć o zrobieniu kariery"

Niemiecki szkoleniowiec postanowił zabrać głos w sprawie, chcąc rozwiać wątpliwości. Zrobił to na wczorajszej konferencji prasowej w Dżuddzie, gdzie odbędzie się dzisiejszy finał. - Ukarałem Inakiego Penę w półfinale przeciwko Athleticowi. To był trzeci raz, kiedy się spóźnił. Dlatego usiadł na ławce – wyjaśnił Flick, ale nie chciał jednak oficjalnie potwierdzić, kto zagra przeciwko Realowi. - Wiecie, że nigdy nie mówię o wyjściowej jedenastce i teraz też nie zamierzam tego robić. Każdy jest profesjonalistą. To są szczególne mecze i trzeba być na nie przygotowanym – powiedział dziennikarzom niemiecki szkoleniowiec "Barcy". Wydaje się, że większe szanse na występ przeciwko „Królewskim” ma Szczęsny, który spisał się bez zarzutu w wygranym 2:0 meczu półfinałowym z Athletikiem. Pena nie zna chyba niemieckiej mentalności i trenerów z tego kraju, którzy stanowczo przestrzegają obowiązkowości i punktualności. Hiszpański bramkarz słono za to zapłacił. Od momentu kiedy fatalnej kontuzji we wrześniu ubiegłego roku doznał Marc-Andre ter Stegen, Pena był bramkarzem nr 1 Barcelony występując we wszystkich kolejnych meczach. Teraz jego niefrasobliwość sprawiła, że być może kolejną szansę dostanie niespełna 35-letni Szczęsny sprowadzony w trybie pilnym do Barcelony. Mecz Real - Barcelona odbędzie się dzisiaj o godz. 20,00 na stadionie w Dżuddzie.

Hansi Flick podjął decyzje w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Fenomenalne wieści dla Polaka

Flick: "I punished Iñaki Peña in the semi-final against Athletic Club because it was the 3rd time he was late. So I benched him." pic.twitter.com/nrxoxbO7hz— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 11, 2025