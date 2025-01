i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Zmiany, zmiany

PZPN wprowadza wielką zmianę w Ekstraklasie! Chodzi o kontrowersyjny przepis. Mamy szczegółowe informacje

Przepis o młodzieżowcu w Ekstraklasie to temat, który jest poruszany przy każdej okazji. Cezary Kulesza od początku swojej kadencji miał za zadanie walczyć z tym przepisem, a ja poinformował portal "meczyki.pl" zostanie on zniesiony i we wtorek 14 stycznia federacja ma podjąć odpowiednie kroki, aby znieść tę regulacje. Z nieoficjalnych informacji, jakie otrzymał "Super Express" ma to wyglądać zupełnie inaczej.