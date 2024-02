Smutna wiadomość obiegła Polskę. Nie żyje wielka postać kultowego klubu, mężczyzna przegrał z ciężką chorobą

Smutna informacja obiegła Polskę. W wieku niespełna 72 lat zmarł prezes Floty Świnoujście, Leszek Zakrzewski. Zmarły przegrał w szpitalu z cieżką chorobą, o czym poinformowała pogrążona w żałobie drużyna.

Nie żyje prezes Floty Świnoujście. Leszek Zakrzewski był wielką legendą klubu

Pożegnanie dla zmarłego Flota zamieściła na mediach społecznościowych, przybliżając sylwetkę zmarłego. Z klubem związany był on praktycznie przez całe życie.

- Niestety, to okrutna prawda. Dziś o godzinie 2:20 w szpitalu w Pyrzycach zmarł po ciężkiej chorobie prezes Morskiego Klubu Sportowego Flota Leszek Zakrzewski. Nie pomogły starania lekarzy, zabiegi rodziny, modlitwy, formy wspierania przez przyjaciół. Walczył długo i zawzięcie, ale przeznaczenie było nieubłagane.Niewiele ponad miesiąc zabrakło mu do 72. urodzin i do 60 lat współpracy z Flotą. Urodził się 10 marca 1952 r. Od 04 kwietnia 1964 r. związany z Flotą Świnoujście, której poświęcił wszystko. Najpierw grał na pozycji bramkarza, ale choroba wzroku kazała mu wcześnie zakończyć karierę. Od 1978 roku był kierownikiem drużyny seniorów, a od 2015 prezesem klubu, od początku istnienia Morskiego Klubu Sportowego Flota. Oczywiście oprócz tego opiekował się rodziną i prowadził firmę. Miał dwóch synów, którzy też byli piłkarzami Floty. Doczekał się też wnuków i dwojga prawnuków.Miał nieprawdopodobną liczbę przyjaciół, co było bardzo wyraźnie widać na benefisie z okazji 50-lecia współpracy z Flotą w roku 2014, na który przybył tłum gości, także z zagranicy, z najwyższymi władzami miasta i związku. Wielokrotnie nagradzany różnego rodzaju odznaczeniami. Wybrany został Człowiekiem 50-lecia Floty. Nie wyobrażał sobie życia bez Floty. Teraz Flota będzie musiała żyć bez Niego. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci. Odpoczywaj w pokoju. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny - napisała Flota na swoich mediach społecznościowych.