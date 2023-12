Warta grała a Pogoń spała w końcówce. Strata punktów na własne życzenie [WIDEO]

Już w 9. min Pogoni dał się we znaki jej były piłkarz Maciej Żurawski. Po dośrodkowaniu w pole karne uprzedził i wygrał pojedynek główkowy z dużo niższym Leo Koutrisem i goście prowadzili. Portowcy powinni wyrównać w 22. min , ale Frederik Ulvestad z bliska trafił w poprzeczkę. Pogoń nie wiele pokazała już do końca I połowy i po w przerwie trener Jens Gustafsson wprowadził dwóch nowych piłkarzy, a efekty przyszły szybko. W 51. min jeden z nich Mariusz Fornalczyk strzelił z 30. metrów, piłka odbiła się od Greka Stavropoulosa i wpadła do siatki.

Trzy minuty później jego wyczyn mógł powtórzyć drugi z rezerwowych Luka Zahović, ale minimalnie chybił. Po kolejnych siedmiu minutach Pogoń już prowadziła. Aktywny ja zwykle Kamil Grosicki po indywidualnej akcji strzelił w długi róg, a inny były Portowiec w barwach Warty, Jakub Bartkowski skierował piłkę do własnej bramki. W 79. min. już nikt nie wszedł „Grosikowi” w paradę, i po indywidualnej akcji skrzydłowy Pogoni podwyższył na 3:1. To siódmy gol Grosickiego w sezonie. Niestety do Pogoni, trzy minuty później przysnęli jej obrońcy i po rzucie wolnym Stavropoulos strzelił gola głową. Pogoń nie wyciągnęła wniosków i w pierwszej minucie doliczonego czasu po błędzie defensywy w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Kajetan Szmyd i strzelił do siatki. Pogoń straciła dwa punkty na własne życzenie. A trener Gustafsson może się zastanawiać czy wszystkie zmiany, a szczególnie zdjęcie Grosickiego w końcówce meczu, przyniosły zamierzony efekt.

