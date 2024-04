i Autor: Cyfrasport Jarosław Królewski (z tyłu) i Albert Rude

mocne oświadczenie

Wisła Kraków dopiero co awansowała do finału Pucharu Polski, a może... oddać go walkowerem! Sensacyjne słowa Królewskiego

Jacek Ogiński 9:30

Wisła Kraków sensacyjnie znalazła się w finale Pucharu Polski. Choć to klub z wielkimi sukcesami na koncie, to w ostatnim czasie ma dużo problemów sportowych i organizacyjnych, przez co gra na poziomie zaplecza Ekstraklasy. Nieczęsto zdarza się, by klub z drugiego poziomu rozgrywkowego grał w finale Pucharu Polski. Okazuje się jednak, że Wisła może błyskawicznie odpuścić walkę o trofeum, co zapowiedział prezes Jarosław Królewski. Wszystko zależy od PZPN.