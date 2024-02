Zoran Arsenić zdeterminowany w walce o tytuł. Gwiazda Rakowa mówi o presji, wskazał kandydatów do mistrzostwa

Jarosław Niezgoda wraca do zdrowia, szuka klubu. Co dalej z karierą byłej gwiazdy Legii i ekstraklasy?

W tym roku będą mieli łatwiej

Obrońca Rakowa jest optymistą przed startem rundy rewanżowej. - Szczerze, to trudniej było nam uciekać w poprzednim sezonie - powiedział Zoran Arsenić w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Co tydzień czujesz presję, że ktoś na ciebie naciska. Gdy gonisz, to nie masz nic do stracenia, bo robisz wszystko, aby dogonić przeciwnika. W tym roku będziemy mieli łatwiej pod tym względem, bo nikt nie patrzy na nas jak na kandydata, który może walczyć o mistrzostwo Polski. Ale z drugiej strony uważam, że mamy na to wielkie szanse. Jeśli będziemy na naszym poziomie, to możemy to osiągnąć - dodał.

Sześciu kandydatów do mistrzostwa?

Liderem po jesieni jest Śląsk. Kroku dotrzymywała mu Jagiellonia. Czy to ten duet rozstrzygnie między sobą mistrzostwo Polski? - To będzie walka między kilkoma zespołami - ocenił kapitan Rakowa. - Na pewno będą w tym gronie Śląsk, Jagiellonia, Lech, Legia czy Pogoń. No i Raków. Każda z tych drużyn może być mistrzem. Po drodze pewnie ta lista będzie się zmniejszać, bo ktoś wypadnie z rywalizacji. Ale myślę, że właśnie ktoś z tej szóstki wygra ligę - podkreślił obrońca mistrza Polski.

