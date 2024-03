Fiński piłkarz wypiął się na kadrę. Ważniejszy klub niż baraże o Euro

Niespełna 30-letni piłkarz występujący na co dzień w lidze MLS w barwach Interu Miami, znalazł się w kadrze ogłoszonej kilka dni temu przez selekcjonera Markku Kanervę. Tymczasem napastnik mogący grać również jako pomocnik odmówił przyjazdu na zgrupowanie kadry, uzasadniając to tym, że chce się skupić na walce o … miejsce w wyjściowym składzie Interu. Występuje w nim u boku takich gwiazd jak Loe Messi i Sergio Busquets. Fin w tym sezonie wystąpił we wszystkich pięciu meczach i zdobył 2 bramki.

Jednak decyzja Taylora jest trudna do zrozumienia, tym bardziej, że ma na koncie 34 mecze w reprezentacji. Występował w meczach eliminacji grupowych do finałów Euro w Niemczech. Strzelił gola w meczu z Kazachstanem, którego to reprezentację Finowie wyprzedzili w grupie i dzięki temu zagrają w barażach. W czwartek reprezentacja „Suomi” zagra w Cardiff z Walią, a zwycięzca tego meczu zagra z lepszym z pary Polska-Estonia. Jeśli Finowie pokonają Walijczyków, to finał baraży zagrają w Helsinkach. Jak widać występy u boku Messiego są dla Taylora - posiadającego również obywatelstwo angielskie - ważniejsze niż reprezentacja narodowa, skoro zrezygnował z kadry w tak istotnym momencie.

