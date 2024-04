Wielkie obawy przed Euro 2024. Śmiertelne zagrożenie dla tysięcy kibiców. Niemcy biją na alarm

Walia - Finlandia WYNIK: Polacy jadą na finał baraży Euro 2024 do Cardiff. Walia rozjechała Finlandię

Niemiecki „Bild” pisze wprost”: - Islamscy terroryści coraz częściej obierają za cel mistrzostwa Europy w piłce nożnej tego lata! Urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa są pewni: Magazyn terrorystyczny wzywa islamistów do przeprowadzenia ataków na transport publiczny podczas Euro. Chodzi o magazyn propagandowy zawierający treści i zachęcający do aktów terroru podczas imprezy piłkarskiej.

- Artykuł propagandowy pokazuje, że ISIS chce przeprowadzić sensacyjne ataki, bez względu na to, w jaki sposób i przez kogo. W tym celu wszyscy potencjalni napastnicy, w tym radykalizujący się indywidualni sprawcy, tak zwane samotne wilki, są obecnie wzywani do przeprowadzenia ataków – stwierdził jeden z niemieckich urzędników odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Magazyny propagandowe ISIS zawierają też grafiki możliwych aktów terroru. Przypomnijmy, że ta organizacja przyznała się do ataku terrorystycznego w hali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą, gdzie zginęło ponad 130 osób. W tym tygodniu pojawiały się sygnały o możliwych atakach terrorystycznych podczas meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. W związku z tym zwiększone były środki bezpieczeństwa w Paryżu, Londynie i Madrycie. Na szczęście obyło się bez żadnych incydentów.

