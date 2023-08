Kiedy losowanie Ligi Europy? Z kim zagra Raków w LE kiedy pozna rywali. Liga Europy losowanie o której

Kiedy losowanie Ligi Europy? Z kim zagra Raków w LE

Raków Częstochowa jako mistrz Polski wziął udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. "Medaliki" rywalizowały w nich od pierwszej rundy i od samego początku radziły sobie jako nierozstawiona drużyna. Mimo to, częstochowianie doszli do decydującej rundy kwalifikacji, w której oficjalnie usłyszeli hymn LM. W drodze do fazy play-off wyeliminowali estońską Florę Tallin, azerski Karabach Agdam i cypryjski Aris Limassol. Dopiero duńska FC Kopenhaga okazała się zbyt silna. W pierwszym meczu rozgrywanym na stadionie w Sosnowcu to Raków miał więcej okazji, ale mistrz Danii wygrał 1:0 po przypadkowym golu samobójczym Bogdana Racovitana. Stało się jasne, że odwrócenie losów dwumeczu w rewanżu na słynnym stadionie Parken nie będzie łatwe i rzeczywistość to potwierdziła.

Dziękujemy za walkę! To były wielkie emocje i kapitalna przygoda w eliminacjach Ligi Mistrzów! 👏Jesienią meldujemy się w fazie grupowej Ligi Europy!#FCKRCZ | #PolandTravel pic.twitter.com/RmElAGZjDf— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 30, 2023

Liga Europy losowanie kiedy i o której Raków pozna rywali w LE

FC Kopenhaga w 35. minucie środowego meczu powiększyła przewagę w dwumeczu do dwóch bramek. Świetnym uderzeniem z dystansu popisał się obrońca Denis Vavro, a nie najlepiej zachował się Vladan Kovacević. Z taką przewagą Duńczycy spokojnie rozbijali ataki Rakowa, aż do 87. minuty. Wtedy Łukasz Zwoliński wyrównał na 1:1, ale po emocjonującej końcówce w fazie grupowej LM zameldowała się Kopenhaga. O takim wyniku marzył mistrz Polski, jednak częstochowianom na pocieszenie zostaje awans do fazy grupowej Ligi Europy. Ten był zapewniony już po awansie do decydującej rundy eliminacji LM, i choć liczono na jeszcze więcej, jest to niewątpliwie sukces Rakowa. "Medaliki" mogą liczyć na kilka hitowych spotkań w Europie!

Losowanie fazy grupowej Ligi Europy z udziałem Rakowa Częstochowa odbędzie się w piątek, 1 września, o godzinie 13:00 w Grimaldi Forum w Monako. W tej edycji LE 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Na komplet potencjalnych rywali Raków musi poczekać do rozstrzygnięć czwartkowych meczów eliminacyjnych. Pewny udział w tegorocznej LE mają już m.in.: Liverpool, Villarreal, AS Roma, Bayer Leverkusen i Olympique Marsylia. Na rywali tej klasy może wpaść Raków!