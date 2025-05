i Autor: ap

Finał Ligi Konferencji Europy

Ogromna wpadka tuż przed finałem we Wrocławiu? Gwiazdor Realu Betis mocno rozgoryczony

Kilka dni przed finałem Ligi Mistrzów na wszystkich kibiców czeka przedsmak w postaci decydującego starcia w Lidze Konferencji Europy. Będzie to hiszpańsko-angielska walka o trofeum, której głównymi bohaterami będą piłkarze Realu Betis i Chelsea. Dla polskich kibiców jest to wyjątkowa impreza, ponieważ ten mecz odbędzie się we Wrocławiu. Kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem na murawę miał narzekać gwiazdor Realu Betis.