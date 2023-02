Tak został skomentowany występ Roberta Lewandowskiego! Hiszpańskie media były bezlitosne, szczera wypowiedź

Robert Lewandowski po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium zmienił barwy klubowe i przeniósł się do Barcelony. Reprezentant Polski od samego początku świetnie się spisuje na murawie w koszulce "Blaugrany" co może potwierdzić sytuacja w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. 34-latek po mistrzostwach świata w Katarze był zmuszony do kilkumeczowej pauzy, ze względu na zawieszenie po czerwonej kartce, jaką otrzymał w spotkaniu z Osasuną. Podopieczni Xaviego w czwartkowy wieczór rozpoczęli zmagania w Lidze Europy, ponieważ musieli uznać wyższość Bayernu Monachium oraz Interu w grupowych potyczkach Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem "Dumy Katalonii" okazał się Manchester United, nie był to najłatwiejszy pojedynek dla lidera ligi hiszpańskiej.

Hiszpańscy dziennikarzy bezlitośni! Tak skomentowali występ Roberta Lewandowskiego

Barcelona wywalczyła remis na Camp Nou z "Czerwonymi Diabłami", a hiszpańskie media skomentowały dyspozycję kapitana reprezentacji Polski, na łamach "Mundo Deportivo". - Nie ma wątpliwości, że te gole mogą przybyć za chwile. Największym problemem jest to, że Lewandowski, którego teraz widzimy, niewiele przypomina tego z początku sezonu. Jest bardzo niedokładny poza polem karnym, nie ma tej samej szybkości, gubi dużo piłek, a nawet komplikuje sobie życie niepotrzebnymi zagraniami. Kiedy wróci Lewandowski sprzed mundialu? Musi zrobić reset. Oczywiście nadal jest liderem i światową gwiazdą. Barcelona, żeby wygrać ligę, musi odzyskać najlepszego Roberta Lewandowskiego - zwrócił uwagę Xavier Bosch na łamach dziennika.