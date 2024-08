i Autor: CyfraSport Legia Warszawa - Drita

Mecz o awans

Ważne wieści w sprawie rewanżu Legii z Dritą. Przekazano je publicznie! Duża zmiana

Legia Warszawa awansuje do Ligi Konferencji? Po czwartkowym meczu eliminacji coraz więcej na to wskazuje. Podopieczni Goncalo Feio wygrali pierwsze spotkanie 2:0 i pojadą do Kosowa, by dopełnić formalności. Kilka dni przed spotkaniem przekazano ważne wieści w sprawie rewanżu. Zapowiedziano dużą zmianę. Czy zakończy się ona na plus dla kibiców?