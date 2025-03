Benfica - Barcelona TV na żywo. Transmisja stream online: Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów 5.03.2025?

Spis treści

Mecz Benfica - FC Barcelona dzisiaj o godzinie 21:00 na słynnym Estadio da Luz w Lizbonie. Nieco ponad miesiąc temu o spotkaniu tych drużyn w fazie ligowej Ligi Mistrzów mówił cały świat. 21 stycznia byliśmy świadkami szalonego meczu, w którym Benfica prowadziła 3:1 i 4:2, ale przegrała 4:5 po golu Raphinhi w ostatniej akcji. Był to debiut Wojciecha Szczęsnego w barwach Barcelony w LM, w którym nie wypadł najlepiej, ale w kluczowym momencie i tak pomógł drużynie, broniąc sytuację sam na sam z Angelem di Marią. Od tamtej pory polski bramkarz ugruntował swoją pozycję w pierwszym składzie "Blaugrany" i na początku marca ponownie zmierzy się z Benficą.

O kolejne gole w LM postara się też Robert Lewandowski, który w styczniu dwa razy ustrzelił zespół z Lizbony z rzutów karnych. Przed środowym meczem polski napastnik zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji strzelców tej edycji Ligi Mistrzów z 9 bramkami na koncie. Kibice Barcelony wierzą, że ich najlepszy strzelec pomoże drużynie wywalczyć cenną zaliczkę przed rewanżem w stolicy Katalonii.

Real o krok od ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "Królewscy" wygrywają derby Madrytu w Champions League

Benfica - Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz Ligi Mistrzów dzisiaj 5.03.2025

Niestety, polscy kibice nie będą mogli śledzić występu dwóch rodaków w otwartej telewizji. Mimo że pierwszy mecz Benfica - Barcelona odbędzie się w środę, kiedy TVP transmituje jedno ze spotkań LM, jest to transmisja "drugiego wyboru". Pierwszy głos należy do Canal+, czyli głównego nadawcy rozgrywek w naszym kraju. I to właśnie ta stacja zapewniła sobie prawo do wyłącznej transmisji meczu Barcy z Benficą w 1/8 finału. I jak wcześniej, przeprowadzi ją w specjalnie przygotowanym płatnym pakiecie kanałów.

Gdzie oglądać Benfica - Barcelona w telewizji i stream online

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Benfica - FC Barcelona zostanie rozegrany w środę 5 marca 2025 r. na Estadio da Luz w Lizbonie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV na kanale Canal+ Extra 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!