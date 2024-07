FK Poniewież - Jagiellonia RELACJA NA ŻYWO: Jagiellonia rozbija rywala! Imaz z hattrickiem!

FK Poniewież - Jagiellonia Białystok 0:3 (0:3)

Bramki: Imaz 15', 28', 29'

Żółte kartki:

Poniewież: Timbur - Rasimavicius, Dubra, Klimavicius, Mazan - Gorobsov, Cadjenović - Veliulis, Palacios, de Vega - Gussias

Jagiellonia: Abramowicz - Sacek, Skrzypczak, Dieguez, Moutinho - Nene, Romanczuk - Marczuk, Imaz, Hansen - Pululu

Jagiellonia Białystok ma za sobą rewelacyjne miesiące i można uznać, że jest jednym z najbardziej niespodziewanych mistrzów Polski ostatnich lat. Przed sezonem, w którym wywalczyła tytuł, broniła się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy, a dziś po raz pierwszy w historii zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Awans do głównej fazy tych rozgrywek to marzenie bardzo odległe, ale w pierwszym dwumeczu białostocka ekipa jest faworytem. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca zmierzy się z litewskim FK Poniewież. Jagiellonia jest zdecydowanym faworytem tego starcia, a stawka dwumeczu jest duża. Bo o ile awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie bardzo trudny, o tyle pokonanie FK Poniewież w dwumeczu oznaczać będzie, że Jaga na jesień zagra co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. A to już będzie zrealizowanie celu minimum.