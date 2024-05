Manuel Neuer nie hamował się w sprawie Marciniaka! Uderzył z całej siły i wbił potężną szpilkę, mocny zarzut!

Real Madryt znów dokonał cudu! Wielkie pretensje do Marciniaka, piłkarze Bayernu byli wściekli

Manuel Neuer uderzył w Szymona Marciniaka! Bramkarz Bayernu Monachium nie rozumie, czemu polski sędzia anulował bramową akcję Bayernu z ostatnich minut spotkania. Jak mówi legendarny bramkarz "Bawarczyków" i reprezentacji Niemiec, Polak popełnił olbrzymi błąd i ma względem niego bardzo duży żal. Padły mocne słowa.

Bayern był bliski awansu do finału LM. Do 88. minuty spotkania prowadził, jednak wtedy dał znać o sobie Joselu, który strzelił bramkę wyrównującą. Swojego gola zdobył także Vini Jr. i mimo że Bayern miał jeszcze sytuację na 2:2, to Szymon Marciniak w dość kontrowersyjnych okolicznościach uznał, że bramka dla drużyny z Niemiec się nie należy przez spalonego. Zdaniem wielu ekspertów, offside'u jednak nie było. W rozmowie z dziennikarzami Manuel Neuer nie ukrywał, że jest bardzo rozczarowany postawą polskiego arbitra spotkania.

Jak powiedział Neuer, jego zdaniem Marciniak nie wytrzymał presji sędziowania na Santiago Bernabeu i popełnił kuriozalny błąd, który nie powinien mieć miejsca w półfinale Ligi Mistrzów.

- Sędzia dał się ponieść temu, że sędziuje mecz na Bernabeu. Powinien trzymać się na uboczu i panować nad sobą. To nieakceptowalne na takim poziomie - mówił bramkarz reprezentacji Niemiec.

Sam piłkarz nie ukrywał także, że jest mu niezwykle smutno z faktu, że Bayern odpadł z rozgrywek.

- Każdy, kto kiedykolwiek grał w piłkę wie, jak się teraz czuję. To, że zostaliśmy wyeliminowani, prowadząc 1:0 do 85. minuty, jest bardzo gorzkie. Zrobiliśmy krok w kierunku Londynu, widzieliśmy już siebie w finale. Teraz brakuje mi słów - mówi golkiper Bayernu.