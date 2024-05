i Autor: AP PHOTO Real - Bayern

Liga Mistrzów

Real Madryt znów dokonał cudu! Wielkie pretensje do Marciniaka, piłkarze Bayernu byli wściekli

KLS 22:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tylko Real Madryt stać na takie rzeczy. Bayern Monachium ściskał w garści awans do finału Ligi Mistrzów, by wypuścić go w końcówce spotkania. Fanom Ligi Mistrzów musiał przypomnieć się półfinał z Manchesterem City sprzed dwóch lat. Królewscy znów w ostatniej chwili zadali decydujące ciosy i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał Bayern 2:1 i zagra 1 czerwca na Wembley z Borussią Dortmund.