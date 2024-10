i Autor: AP Photo Robert Lewandowski

Liczby mówią wszystko

Robert Lewandowski przyćmiewa nawet legendy. Dalej nie dowierzamy, że to prawda

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie wreszcie wygrała z Bayernem Monachium i to aż 4:1. Jednego z goli strzelił byłemu klubowi właśnie Polak, dla którego była to 700. bramka w karierze. To jednak nie koniec imponujących statystyk "Lewego"! Okazuje się, że polski napastnik strzelił więcej goli w Lidze Mistrzów po 30. urodzinach niż wiele legend przez całą karierę.