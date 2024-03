Tak o Lewandowskim wyrażają się Niemcy. Jednoznaczna opinia o Polaku. W taki sposób go określili

FC Barcelona przeplata mecze świetne z tymi gorszymi, w których męczy się ze zdecydowanie niżej notowanymi rywalami. Dlatego fani z Katalonii mogli zastanawiać się, jaką twarz swoich piłkarzy zobaczą w wymagającym spotkaniu z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zwłaszcza, że w Barcelonie kontuzji nie brakuje i wielu zawodników nie było dostępnych do gry. Mimo problemów Blaugrana zagrała na wysokim poziomie i już od pierwszych minut pokazywała, że awans jest na wyciągnięcie ręki.

Mimo tego emocje były niemal do samego końca spotkania, bo choć Barcelona prowadziła 2:0, Napoli jeszcze przed przerwą zmniejszyło straty do jednego gola i włoska ekipa przez wiele minut starała się doprowadzić do remisu. Ale to gospodarze wtorkowej rywalizacji zadali ostateczny cios i na kilka minut przed końcem na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Polak ponownie był chwalony za postawę w spotkaniu.

Niemcy wprost o Lewandowskim. Nie pozostawili złudzeń

Dla Lewandowskiego było do 94 trafienie w Lidze Mistrzów. Gol reprezentanta Polskie nie przeszedł niezauważony w Niemczech. Tamtejsze media chwaliły postawę całego zespołu FC Barcelona, a Lewandowskiego określały w samych superlatywach. "Wyborowy snajper Lewandowski zapewnia bilety do ćwierćfinału" - można przeczytać w tekście "Kickera". "Młodzieńczy wigor. Lewandowski decyduje: Barcelona awansuje do ćwierćfinału" - brzmiał tytuł całego artykułu.