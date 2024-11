FC Barcelona - Brest TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów dzisiaj 26.11.2024

Robert Lewandowski w pogoni za gigantami światowego futbolu. W tym jest lepszy do Cristiano Ronaldo i Leo Messiego

Co za wyczyn!

Robert Lewandowski rozpędza się ku setce. Tak to robił przez lata, te liczby i fakty są niesamowite

Mecz FC Barcelona - Brest dzisiaj o godzinie 21:00 na Stadionie Olimpijskim, na którym w 1992 r. reprezentacja Polski wywalczyła srebrny medal. Teraz "Duma Katalonii" rozgrywa tu swoje mecze w trakcie przebudowy legendarnego Camp Nou, która potrwa co najmniej do lutego przyszłego roku. Stadion ulokowany przy słynnym wzgórzu Montjuic może pomieścić blisko 56 tysięcy kibiców, którzy we wtorek 26 listopada czekają na kolejny piękny moment w karierze Roberta Lewandowskiego. Polak w meczu z Brest może strzelić 100. gola w Lidze Mistrzów, przekraczając granicę dostępną dotychczas wyłącznie dla Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

Kluczowy jest jednak wynik, bo Barcelona po piorunującym początku sezonu złapała pewną zadyszkę. Tuż przed listopadową przerwą na kadrę przegrała w lidze z Realem Sociedad (0:1), a po wznowieniu rozgrywek tylko zremisowała z Celtą Vigo (2:2), choć jeszcze w 82. minucie prowadziła 2:0. W ostatnim meczu Lewandowski strzelił 15. gola w La Liga i potwierdził dobrą formę, która ma przynieść efekty także w starciu z Brest.

FC Barcelona - Brest RELACJA NA ŻYWO. WYNIK meczu Ligi Mistrzów: 100 goli Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów na wyciągnięcie ręki

FC Barcelona - Brest Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 26.11.2024

Wtorkowy rywal Barcelony nie ma aż takiej renomy, ale wystarczy rzut oka na tabelę Ligi Mistrzów po czterech kolejkach i widać, że to Brest jest wyżej! Francuzi z 10 punktami zajmują 4. miejsce, a "Blaugrana" zaczęła fazę ligową od porażki i późniejsze trzy zwycięstwa przyniosły jej w sumie 9 pkt i szóstą pozycję. Po wtorkowym meczu drużyna Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego może przebić się w tabeli jeszcze wyżej, ale ewentualna porażka umocniłaby pozycję piłkarzy Brest w roli czarnego konia tych rozgrywek. To zwiastuje emocje, których nie obejrzymy niestety w otwartej telewizji.

Gdzie oglądać mecz Barcelona - Brest w telewizji i stream online

Mecz FC Barcelona - Brest w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 26 listopada 2024 r. w Barcelonie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu wyłącznie na kanale Canal+ Extra 1 dostępnym w dodatkowym pakiecie telewizji Canal+. Stream online będzie dostępny jedynie w płatnej usłudze Canal+ Online. Wszystkich nieposiadających dostępu zapraszamy na darmową relację na żywo na stronie Sport.se.pl!

