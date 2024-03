Barcelona - Napoli RELACJA NA ŻYWO rewanż Barcelona - Napoli za darmo live online Liga Mistrzów FC Barcelona - Napoli 12.03.2024 na żywo wynik Barcelona - Napoli WYNIK, SKŁADY

Szymon Marciniak nie do zastąpienia. Polak sędzią hitu w Lidze Mistrzów

FC Barcelona - Napoli 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Barcelona:

Napoli:

Trener Xavi mając od groma problemów z kontuzjami swoich zawodników zrobił wszystko, aby najważniejsi zawodnicy odpoczęli w ostatnim spotkaniu ligowym z Mallorcą i wyszli pełni sił na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona - Napoli. W pierwszym meczu, we Włoszech padł remis 1:1, a strzelcem jednej z bramek był Robert Lewandowski, na którego z pewnością jeszcze bardziej liczą dzisiaj kibice hiszpańskiej ekipy. Napoli z pewnością nie będzie dzisiaj łatwym rywalem, bowiem jak donoszą włoskie media, Aurelio De Laurentiis - prezydent SSC Napoli miał zaoferować swoim piłkarzom ogromną premię do podziału za wyeliminowanie Barcelony z Ligi Mistrzów, co jeszcze bardziej podnosi atmosferę przed meczem Barcelona - Napoli! Zapraszamy na relację na żywo! Początek meczu FC Barcelona - SSC Napoli o godzinie 21:00. Zapraszamy!