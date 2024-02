Gol Roberta Lewandowskiego z Napoli. Ważne trafienie napastnika Barcelony w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Jakub Kiwior wszedł na wysokie obrony w Arsenalu, ale teraz czeka go potężny egzamin. Ekspert przestrzega: „Polecą iskry” [ROZMOWA SE]

Jakub Kiwior wchodzi do gry?

Gol Roberta Lewandowskiego z Napoli. Zobacz trafienie napastnika Barcelony

FC Barcelona, a także Robert Lewandowski mieli w ostatnich tygodniach problemy i przed starciem z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów nie brakowało pesymistów. Piłkarze Xaviego rozpoczęli hitowy dwumecz od wyjazdu do Neapolu, jednak od pierwszych minut ruszyli na aktualnych mistrzów Włoch. Swoją okazję w pierwszej połowie miał m.in. "Lewy", ale świetna postawa bramkarza Napoli sprawiła, że do przerwy wynik wciąż wynosił 0:0. Barca nie zamierzała jednak spuszczać z tonu i w końcu się to opłaciło. W 60. minucie Lewandowski świetnie odnalazł się po podaniu Pedriego i wyprowadził "Blaugranę" na prowadzenie.

Lewandowski z golem w Lidze Mistrzów. Mamy wideo

Polski napastnik tym samym potwierdził rosnącą formę po tym, jak w weekend dwoma golami zapewnił Barcelonie zwycięstwo w ligowym meczu z Celtą Vigo. Tym razem we wcale nie najłatwiejszej sytuacji umiejętnie przyjął piłkę na linii pola karnego, ułożył ją sobie przy asyście dwóch obrońców i precyzyjnym strzałem przy słupku pokonał Aleksa Mereta. Przy okazji był to jego 51. gol dla Barcelony, czym zrównał się z legendarnym Garym Linekerem. W klasyfikacji strzelców "Dumy Katalonii" jest teraz przed nim... Gerard Pique z 53 trafieniami.