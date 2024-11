i Autor: AP PHOTO/LUCA BRUNO Piotr Zieliński

Liga Mistrzów

Uśmiechnięty Piotr Zieliński nie mógł zareagować inaczej. Reprezentant Polski wprost o podejściu trenera, nie ma co do tego wątpliwości

Piotr Zieliński po przejściu do Interu Miediolan nie może liczyć na wyjście w podstawowej jedenastce co mecz. Polak w zwycięskim meczu z Arsenalem w Lidze Mistrzów wystąpił od początku i zaliczył poprawny występ, jednak trener Simone Inzaghi zdecydował się zmienić 30-latka w 62. minucie. Zieliński w rozmowie z "TVP Sport" powiedział wprost, dlaczego mogło dojść do takiej roszady.