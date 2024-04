Xavi podsumował Lewandowskiego. Nie hamował się nawet na chwilę, co za słowa przed meczem z PSG!

Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcelony staną dziś przed arcyciężkim wyzwaniem! W ćwierćfinale Ligi Mistrzów "Duma Katalonii" zagra z francuskim potentatem - Paris Saint Germain. W konferencji prasowej poświęconej temu spotkaniu udział wziął szkoleniowiec "Blaugrany" - Xavi. Trener mistrzów Hiszpanii powiedział na niej o Robercie Lewandowskim, nie mogąc pohamować swojego wielkiego uznania dla kapitana "Biało-Czerwonych". Padły wyjątkowo ważne słowa!

Robert Lewandowski podsumowany przez Xaviego. Wszystko przed meczem z PSG

Xavi w trakcie trwania konferencji prasowej dostał pytanie o to, jak wygląda zaangażowanie doświadczonych zawodników Barcelony. Szkoleniowiec nie mógł ukryć swojego uznania do graczy z dużym stażem, a jako przykład wymienił między innymi kapitana reprezentacji Polski.

- Bardzo dobrze, są bardzo zmotywowani. Myślę, że wiele razy mówiłem, że mamy nadzwyczajną szatnię, a w niej są bardzo dobre relacje między młodymi i weteranami. Weterani są wzorowi. Robert, Inigo (Martinez - red.), Sergi (Roberto - red.), ter Stegen, Guendogan, nie chciałbym kogoś pominąć, są wzorowi. To, jak trenują, jak chcą wygrywać... Mają mentalność zwycięzców, co jest bardzo ważne. Większość z nich już wie, jak to jest wygrywać Ligę Mistrzów, znają drogę. Bardzo pomagają młodym i to kluczowe - mówi Xavi cytowany przed media klubu ze stolicy Katalonii.

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy między Barceloną a Paris Saint Germain zaplanowany jest na środę 10 kwietnia 2024 roku o godzinie 21:00. Równolegle rozgrywane będzie spotkanie między drużynami Atletico Madryt i Borussii Dortmund.

